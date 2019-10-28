ABD'den Yunanistan'a askeri sevkiyat
ABD, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak 'Atlantik Kararlılık Operasyonu Tatbikatı' için askeri sevkiyat yaptı. Yunanistan'a giden sevkiyattaki helikopterler dikkat çekti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sene 'Atlantik Kararlılık Operasyonu Tatbikatı' gerçekleştirilecek. ABD bu tatbikat kapsamında Yunanistan'a çok sayıda helikopter ve asker takviyesi yaptı.
1700 ASKER VE 4 HELİKOPTER MODELİ
ABD tatbikat kapsamında, 1700 asker, 50 adet UH-60 ve UH-60 Black Hawk helikopter, 10 adet CH-47 Chinook, 20 adet AH-64 Apache helikopter ve iki binden fazla tekerlekli araç takviyesi gerçekleştirdi. Takviyeler Volos şehrindeki Stefanovikio Hava Üssü'ne sevk edildi.
ABD'nin Atina Büyükelçiliği tarafından sevkiyat anlarına dair bir video yayınlandı.
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