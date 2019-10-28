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Kral Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2019
KRAL SELMAN'DAN ERDOĞAN'A CUMHURİYET BAYRAMI TEBRİĞİ

Kralı Selman bin Abdülaziz ve Muhammed bin Selman, 29 Ekim dolayısıyla Cumhurbaşkanı 'a kutlama mesajı gönderdi.

resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ve , 'a kutlama mesajı göndererek Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü tebrik etti.

Kral Selman ve Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete ve Türk halkına en içten tebriklerini ileterek sağlık ve mutluluk temennisinde bulunduğu aktarıldı.

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