Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 62 fanatik Yahudi'nin gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.
Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Başkan Erdoğan hakkında yazılan Bengalce kitap şimdi dünyaya yayılıyor
- İşte İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yerin görüntüleri
- ABD'den son dönemdeki en büyük sevkiyat
- Kral Selman'dan Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
- Bağdadi'yi yakalatanın kim olduğu ortaya çıktı
- Rus askeri polisi devriyelerini sürdürüyor
- ABD'den Yunanistan'a askeri sevkiyat
- TSK ve SMO, YPG'yi bozguna uğrattı
- AB'den flaş İngiltere kararı
- Meksika'da 'Ölüler Günü' festivali
- Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
- Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
- Kocaeli’de traktör devrildi: 1’i ağır 2 yaralı
- Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 29 Ekim mesajı
- Emekli emniyet amiri trafik kazasında yaşamını yitirdi
- Terörist Ferhat Abdi Şahin "Mazlum Kobani" hakkındaki iade talebinin gerekçesi
- Bakan Hulusi Akar'dan Bağdadi’nin öldürülmesi ile ilgili A Haber'e kritik açıklamalar
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir!
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde terör saldırıları: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
- Terör örgütü YPG Suriye'yi terk edecek mi? Örgütünün sonraki hedefi ne?
- İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli
- MSB: Resulayn’da yaralanan askerimiz şehit oldu