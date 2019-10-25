Portekiz'de yüzü olmayan bebek dünyaya geldi! Doğum uzmanı doktor açığa alındı
Portekiz'de bir bebeğin burnu, gözleri ve kafatası olmadan dünyaya gelmesinin ardından, doğum uzmanı Doktor Artur Carvalho açığa alındı. Bebeğin anne ve babası, Carvalho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Rodrigo adlı bebeğin annesinin ve babasının, 7 Ekim'deki doğuma kadar, oğullarının anormal durumunun farkına varmadıkları bildirildi. Anne, hamileliği süresince özel bir klinikte Carvalho'nun denetiminde 3 kez ultrasondan geçti.
ENDİŞE VERİCİ
Doktor Carvalho'nun anne ve babaya bebeğin sağlık durumu hakkında endişe verici bir şey olmadığını söylediği, annenin daha sonra hamileliğinin 6. ayında daha detaylı bir ultrasondan geçtiği ve Carvalho'nun bebekle ilgili dile getirilen bazı kaygıları dikkate almadığı bildiriliyor.
HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
Portekiz Tıp Derneği Disiplin Kurulu, ihmalkarlıkla suçlanan doktorun, hakkındaki soruşturma sürerken 6 ay açığa alınmasını kararlaştırdı. Başkent Lizbon'un yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Setubal'de São Bernardo Hastanesi'nde dünyaya gelen Rodrigo'nun sadece birkaç saat yaşayacağı söylenmişti.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Rodrigo buna karşın halen yaşamını sürdürüyor, tedavisi hastanede sürüyor. Yıllardır başka anne babaların da Doktor Artur Carvalho'dan şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Portekiz medyasında bu şikayetlerle ilgili yayımlanan haberler, ülkede infiale neden oldu. Doktor Artur Carvalho ise henüz kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir açıklama yapmadı.
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