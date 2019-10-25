25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail askerleri yine Filistinlilere saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2019
İSRAİL ASKERLERİ YİNE FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI

askerlerinin abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 16 Filistinli yaralandı.

'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 6'sı gerçek mermiyle olmak üzere 16 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başından bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN