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ABD'li Demokrat senatör, Trump'ın Hakbank davasına müdahale edip etmediğini sorguladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
TRUMP'A HAKBANK SORGUSU!

Geçtiğimiz günlerde, hakkında skandal bir iddianame hazırlayarak siyasi şantaj yapan , şimdi de ' ile Halkbank arasındaki ilişki' adıyla yeni bir soruşturma açacak.

Geçtiğimiz günlerde siyasi şanjatj yaparak ile ilgili yeni bir iddianeme hazırlayan 'de skandallar bitmek bilmiyor. ABD'li Senatör Ron Wyden, "Trump yönetimi ve Halkbank arasındaki ilişkinin" incelenmesi için soruşturma açacağını duyurdu.

ABD'li Demokrat senatör Wyden, ABD Başkanı 'ın Halkbank'a yönelik cezai soruşturmaya müdahale edip etmediğine dair cevap istedi.

ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianamede dikkat çeken detay ABD'DE HALKBANK İÇİN HAZIRLANAN İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

HALKBANK SORGUSU

Senato Finans Komitesi'nin kıdemli üyesi olan Oregon Senatörü Wyden, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdiği mektupta Başkan Trump ya da başkan adına hareket eden herhangi birinin "Halkbank'la ya da 'nin Halkbank endişeleriyle ilgili harekete geçmesini ya da müdahil olmasını" isteyip istemediğini sordu. Wyden, Halkbank ile Trump yönetimi yetkilileri arasındaki ilişkiyi incelemek için soruşturma başlatacağını açıkladı.

20 KASIM'A KADAR CEVAP BEKLİYOR

Senatör mektubunda, 'de Bloomberg'de yer alan "Trump'ın Nisan ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Mnuchin ve William Barr'ın Halkbank meselesiyle ilgileneceğini söylediği" şeklindeki habere atıf yaptı. Wyden mektubunda, 20 Kasım'a kadar yanıt beklediğini de belirtti.

ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianamede çarpıcı detay: Mühür ve tarih yok ABD'DE HALKBANK İÇİN HAZIRLANAN İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAY: MÜHÜR VE TARİH YOK

HALKBANK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Manhattan'daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim'de Halbank'ı ABD'nin yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı. Halkbank suçlamaları reddetti.

HALKBANK'A DAVA AÇMIŞLARDI

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesi soruşturmasında, Halkbank yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Soruşturma kapsamında bankaya, ABD'yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası bankacılık yasalarını ihlal etmek için komplo kurma, dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma gibi skandal suçlamalar yapılmıştı. ABD'den gelen bu girişim, Harekatı'na karşı yapılan bir hamle olduğu değerlendirilmişti.

BARIŞ PINARI HAREKATI HAZIMSIZLIK YAPTI

Konuya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'nin haklı şekilde yapmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı'nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir." demişti.

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