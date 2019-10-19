İngiltere Parlamentosu Brexit kararını verdi
Giriş Tarihi: 19.10.2019
İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.
Dünyanın gözünü çevirdiği İngiltere Parlamentosu'ndan karar çıktı. İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.
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