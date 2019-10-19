ABD’de acil uyarı: Gördüğünüz yerde öldürün!
ABD’de geçtiğimiz hafta karada da yaşayabilen bir tatlı su balığı türünün bulunması endişeye neden oldu. Geçmişte 15 eyalette görülen türün yıllar önce ticareti yasaklanmasına rağmen tekrar nasıl ortaya çıktığı bilinmezken görüldüğü yerde öldürülüp dondurulması çağrısında bulunuldu.
ABD'nin Georgia eyaletinde geçen hafta, karada da yaşayabilen bir tatlı su balığı türünün yıllar sonra yeniden görülmesi endişeye neden oldu. Eyalet yetkilileri balıkların yanı sıra küçük canlılar, kurbağa ve kertenkelelerle beslenen "yılanbaş" (Channa argus) balıklarının görüldüğü yerde öldürülüp dondurulması çağrısında bulundu.
KARADA 3 GÜNDEN FAZLA YAŞAYABİLİYOR
ABD'de 17 yıl önce ticareti yasaklanan yılanbaş balığı, su dışında 3 günden fazla yaşayabiliyor ve karada yılan gibi kıvrılarak hızlı hareket ediyor. Balıkların karada kendilerini avlayan başka bir canlı olmadığı için doğal dengeyi bozabileceklerinden ve habitata zarar verebileceklerinden endişe ediliyor. Bir başka endişe kaynağı da, yılda 2 kez yumurtlayan bu hayvanların hızlı çoğalmaları.
Georgia'da ortaya çıkan balığın 11 bin nüfuslu Gwinnett kasabasındaki bir gölde bir balıkçı tarafından oltayla yakalandığı belirtiliyor. New York Times gazetesine göre, balıkçı fotoğrafını çektiği hayvanı tekrar suya bıraktı ve Doğal Kaynakları Koruma Dairesi'ne haber verdi.
NASIL ORTAYA ÇIKTIĞI BİLİNMİYOR
Daha sonra gölde kalabalık bir ekiple yapılan aramalarda boyu 70 metre santimetre olan bir yetişkinle 3 yavru yılanbaş balığı yakalandı. Boyları 1 metreye kadar çıkabilen yılanbaş balıkları Çin, Rusya ve Kore'de çiftliklerde yetiştiriliyor.
Geçmişte 15 eyalette görülen bu balığın yıllar sonra nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor. Akvaryumlarda da beslenen balığın göle bir kişi tarafından atılmış olabileceği belirtiliyor.
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