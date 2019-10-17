17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Beyaz Saray'da "gergin" Suriye toplantısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019
BEYAZ SARAY'DA GERGİN SURİYE TOPLANTISI

Başkanı 'ın, 'da Kongre üyeleri ile yaptığı toplantısında, Kongre'de kabul edilen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle çok sinirlendiği ve toplantıyı kısa kestiği belirtildi.

Başkanı , 'da ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinden Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerle bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede 'deki son gelişmeler ve 'nin Suriye'de yürüttüğü operasyon ele alındı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisinde kısa süre önce geçen ve Suriye kararını kınayan karar tasarısı nedeniyle Trump'ın sinirli olduğunu belirtti.

Beyaz Saray muhabirleri de toplantının gergin geçtiğini ve Trump'ın toplantıyı kısa kestiğini kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi, Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından sunulan ve Beyaz Saray'ın "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını 60'a karşı 354 oyla onaylamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN