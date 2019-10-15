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AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2019
AB ÜYESİ 5 ÜLKEDEN BMGK'YE SURİYE TOPLANTISI TALEBİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () 'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve 'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği üyesi , , , Polonya ve , 'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve 'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.

'nin Suriye'deki son gelişmeleri yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

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