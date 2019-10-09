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Zelenski, Türk İHA'sı Bayraktar TB-2'yi inceledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
ZELENSKİ, TÜRK İHA'SI BAYRAKTAR TB-2'Yİ İNCELEDİ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen 16’ıncı Uluslararası Silah ve Savunma Fuarı’nı ziyaret eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir , fuar alanında incelemelerde bulundu ve Türk iş adamlarına başarılar diledi. Zelenski, önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışı Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın katılımıyla yapılan fuarın ikinci gününde fuar alanında incelemelerde bulunan , ziyareti sırasında Baykar Holding Genel Müdürü tarafından karşılandı. Türk şirketlerinin bulunduğu bölümde, Türk savunma sanayi ürünleri hakkında bilgi alan Zelenski, Türk firmalarını Ukrayna'da görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk iş adamlarına başarılar diledi.

Fuarda sergilenen '' ve yeni geliştirilen 'Akıncı' İHA'ları konusunda Haluk Bayraktar tarafından bilgilendirilen Zelenski, Haluk Bayraktar ile 'Bayraktar TB-2' önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk stantlarının katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü fuar 11 Ekim'de sona erecek.

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