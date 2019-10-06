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Hollanda'nın ismi değişti! İşte yeni adı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
HOLLANDA'NIN İSMİ DEĞİŞTİ

Hollanda, tarihi açıdan ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden 'Holland' adının yerine resmi olarak ülkenin tamamını temsil eden 'Netherlands' ismini kullanma kararı aldı. Netherlands adı dünya genelinde kullanılıyor olsa da bu isim ülkenin resmi adı olarak kabul edilmiyordu.

Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie'de yer alan habere göre, Hollanda yönetimi küresel imajını yeniden şekillendirme planı kapsamında 'Netherlands' adını ülkenin resmi ismi olarak kullanma kararı aldı.

NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINDI?

Söz konusu kararın, Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile özdeştirilmesi sebebiyle alındığı bildirildi.

Netherlands adının resmi olarak kullanılmasıyla beraber ülke ile özdeştirilen olumsuz ön yargıların sona ereceği düşünülüyor.

Amsterdam yönetiminin ülkenin resmi ismi olarak Netherlands'i kabul etmesiyle beraber ülkenin yeni imajının Netherlands adı etrafında şekillendirilmesi planlanıyor.

İŞTE YENİ İSİM

Hollanda'nın resmi adı 'Netherlands', Eurovision ve Yaz Olimpiyatları gibi uluslararası etkinliklerde aktif şekilde ön plana çıkarılacak. Ülkenin uluslararası müsabakalarda 'Holland' olan adı 'Netherlands' olarak değiştirilecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazanmıştı.

2020 Eurovision Şarkı Yarışması, Hollanda'nın kentinde yapılacak.

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