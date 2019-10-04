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Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Tatil için vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? Vatandaşlar tatil için gitmek istedikleri ülkelerden hangilerinin Türkiye'den vize isteyip istemediğini sorguluyor. 2019 yılı Türkiye'den vize istemeyen ülkelerin listesi güncellendi. Türkiye-Venezuela arasında yapılan anlaşma gereği Türk vatandaşları Venezuela'ya rahatlıkla gidebiliyor. İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 11:56
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Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Sierra Leone İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlatıldı.

Açıklamada, "Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler" ifadesi kullanıldı.

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Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Kapıda vize uygulamasından Türkiye'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, ABD, İngiltere, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsrail de faydalanabilecek.

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Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılmasını onayladı. Yapılan bu zammın Türk turistleri vizesiz ülkelere yöneltebileceği belirtiliyor. 89 ülke ise Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte tatilinizde gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 114 vizesiz ülke...

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Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

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Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri 2019? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.