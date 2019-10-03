Irak'ta yolsuzlukla suçlanan bin memur görevden alındı
Irak Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi, haklarındaki yolsuzluk davalarında daha önce hüküm giyen ancak görevlerine devam eden bin memurun görevden alınmasına karar verdi.
Irak Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılan açıklamada, Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Şeffaflık Komisyonu ve Soruşturma İdaresinin, haklarında "zimmete mal geçirmek, kamu malına kasten zarar vermek ya da haksız kazanç sağlamak" suçlarından hüküm verilen memurlarla ilgili raporunun ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, farklı kademe ve devlet kurumlarındaki söz konusu bin memurun görevden alınmasına ve ileride orta ve üst derece görevlere getirilmemelerine karar verildiği kaydedildi.
Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verilerine göre, Irak dünya ülkeleri arasında yolsuzluğun en yaygın olduğu ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.
Bağdat ile bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği, bin 177 kişinin yaralandığı açıklandı.
Gösteriler nedeniyle Bağdat'tın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.
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