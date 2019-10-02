ABD'den kıtalar arası balistik füze testi
ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer başlıksız Minuteman III kıtalar arası balistik füzesini denedi. Testin Kuzey Kore'nin balistik füze testinden sonra yapılması dikkat çekerken, Hava Kuvvetleri bu faaliyetin herhangi bölgesel tansiyon veya olaya karşılık olmadığını öne sürdü.
ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer ba��lıksız Minuteman III kıtalar arası balistik füzesini denediğini duyurdu.
Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada denemenin California eyaletindeki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde yapıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca kıtalar arası balistik füzenin üzerinde atmosfer dışına çıktıktan sonra atmosfere tekrar geri dönüş sağlayan bir test aracının da bulunduğu kaydedildi.
Testin Kuzey Kore'nin balistik füze testinden sonra yapılmasına dikkat çekilerek, Hava Kuvvetleri bu faaliyetin herhangi bölgesel tansiyon veya olaya karşılık olmadığı iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- DTÖ'den ABD lehine Airbus kararı
- Dev piton bir anda karşılarına çıkınca...
- İran'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarına tepki
- Paris'te polisler gösteri düzenledi
- Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi
- Birleşmiş Milletler'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
- Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!
- Bacakları ters doğdu
- Irak'ta gösteriler büyüyor! Sosyal medyaya erişim durduruldu
- ABD’de uçak havalimanına düştü: 8 yaralı
- KYK borcu son dakika: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı için gözler TBMM’de!
- 2019 Miss Turkey birincisi kim oldu? Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?
- 2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?
- 2020 yılı resmi tatiller: 2020’de toplam kaç gün resmi tatil var?
- 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
- Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm tek parça izle! (ATV)
- KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?
- Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
- Alisa Nasya kimdir? Mehmet Ali Erbil sevgilisi Alisa Nasya kimdir, kaç yaşında, nereli?
- EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?
- Binyamin Netanyahu için zor süreç başladı