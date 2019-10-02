ABD'den kıtalar arası balistik füze testi

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer başlıksız Minuteman III kıtalar arası balistik füzesini denedi. Testin Kuzey Kore'nin balistik füze testinden sonra yapılması dikkat çekerken, Hava Kuvvetleri bu faaliyetin herhangi bölgesel tansiyon veya olaya karşılık olmadığını öne sürdü.

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer ba��lıksız Minuteman III kıtalar arası balistik füzesini denediğini duyurdu.

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada denemenin California eyaletindeki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca kıtalar arası balistik füzenin üzerinde atmosfer dışına çıktıktan sonra atmosfere tekrar geri dönüş sağlayan bir test aracının da bulunduğu kaydedildi.

Testin Kuzey Kore'nin balistik füze testinden sonra yapılmasına dikkat çekilerek, Hava Kuvvetleri bu faaliyetin herhangi bölgesel tansiyon veya olaya karşılık olmadığı iddia edildi.