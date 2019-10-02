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ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma uçak düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
ABD’DE UÇAK HAVALİMANINA DÜŞTÜ: 8 YARALI

’de ’ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı'na düştü.

Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı.

Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma uçak düştü |Video ABD’DE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN KALMA UÇAK DÜŞTÜ |VİDEO

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