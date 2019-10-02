ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma uçak düştü
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
ABD’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı'na düştü.
Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı.
Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Irak'ta gösteriler büyüyor! Sosyal medyaya erişim durduruldu
- Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!
- Paris'te polisler gösteri düzenledi
- Birleşmiş Milletler'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
- İran'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarına tepki
- Dev piton bir anda karşılarına çıkınca...
- Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi
- Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
- DTÖ'den ABD lehine Airbus kararı
- Bacakları ters doğdu
Daha Fazla Gör
- 2020 yılı resmi tatiller: 2020’de toplam kaç gün resmi tatil var?
- 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
- Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izle – ATV
- KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?
- Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
- Alisa Nasya kimdir? Mehmet Ali Erbil sevgilisi Alisa Nasya kimdir, kaç yaşında, nereli?
- EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?
- Binyamin Netanyahu için zor süreç başladı
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Geçici işçilerin çalışma sürelerini uzattık
- Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte şirketin merkezi ve sermayesi...
- Kuzey Akım 2'nin inşaatında sona gelindi