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Irak Başbakanı Abdülmehdi'den "Her an savaş çıkabilir" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
HER AN SAVAŞ ÇIKABİLİR

Irak Başbakanı , başta - arasındaki krizin bölgedeki tansiyonu arttırdığını belirterek bu gelişmelerin olası bir savaşa yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

- arasında tırmanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler hakkında Arap basınına açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı , bölgede her an, ani bir kararla savaş çıkabileceği uyarısında bulunarak, "Çıkacak savaşı durdurmak zor olacak" dedi.

"İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN DİYALOG KURMAYA HAZIR"

Savaş ihtimalinin bölgeden uzaklaştırılması gerektiğini ve herkesin sorunu çözmek için diyalogdan yana tavır göstermesi gerektiğini söyleyen Abdülmehdi, "Birçok göstergeler İsrail dışındaki herkesin bölgede savaşın çıkmasını istemediğine işaret ediyor. Birçok ülke çözüm alanı olabilir ve bunların birisi Bağdat'tır. Körfez kriziyle ilgilenen devletler diyalogdan yana, İran ile Suudi Arabistan diyalog kurmaya hazır olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

"ARKASINDA İSRAİL VAR"

Son dönemde İran yanlısı Şii güçlerine düzenlenen saldırılara da değinen Abdülmehdi, "Saldırılarla ilgili yapılan soruşturmalar sonuçları saldırıların arkasında İsrail'in duruğunu gösteriyor" dedi.

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