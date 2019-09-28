28 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye için kritik tarih belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.09.2019
SURİYE İÇİN KRİTİK TARİH BELLİ OLDU

Son dakika haberi... Komitesi'nin 'de 'de toplanacağı bildirildi.

Komitesi'nin 'de 'de toplanacağı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN