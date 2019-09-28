Suriye için kritik tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 28.09.2019
Son dakika haberi... Suriye Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacağı bildirildi.
Suriye Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacağı bildirildi.
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