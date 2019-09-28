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Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
İMRAN HAN'I UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Gelen son dakika haberine göre; 'ı taşıyan uçağın yaşanan teknik bir arıza nedeniyle 'nin kentine yaptığı kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 74'üncü Genel Kurulu için 'de bulunan ve aralarında Başkan 'ın bulunduğu birçok isimle kritik temaslarda bulunan programının bitmesinin ardından ülkesine dönmek için hareketi geçti. İmran Han'ın taşıyan uçağın geçtiğimiz dakikalarda ABD'nin kentine yaptığı kaydedildi.

ACİL İNİŞ YAPTI

74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısının ardından ABD'den ayrılmak için havalanan ve Pakistan Başbakanı İmrah Han'ın da olduğu Pakistan delegesini taşıyan uçak teknik bir arıza sebebiyle ABD'nin New York kentine acil iniş gerçekleştirdi.

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE...

Pakistan merkezli Geo TV'nin haberine göre Başbakan İmran Han'ı taşıyan uçak Kanada'nın Toronto kenti yakınlarında teknik bir arıza yaptı. Teknik arıza sebebiyle uçak New York kentine 700 km'lik uçuş gerçekleştirdi. Pakistan heyetinin geceyi New York kentinde geçireceği ve uçaktaki arızanın giderilmesinin ardından Pakistan'a geri döneceği bildirildi.

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halit halit

imran han'a amerika göz dağı veriyor gerekse keşmir gerekse pakistan çıkışlarından dolayı susması gerektiği yoksa bir uçak kazasına kurban gideceği mesajı veriliyor,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.09.2019 09:49
k&#252;rt cemil kürt cemil

türkiyeyle el sıkışan liderler e birşeyler yapıyorlar dikkkkkkkkat

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.09.2019 09:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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