Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı
Gelen son dakika haberine göre; Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçağın yaşanan teknik bir arıza nedeniyle ABD'nin New York kentine acil iniş yaptığı kaydedildi.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen 74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan ve aralarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu birçok isimle kritik temaslarda bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han programının bitmesinin ardından ülkesine dönmek için hareketi geçti. İmran Han'ın taşıyan uçağın geçtiğimiz dakikalarda ABD'nin New York kentine acil iniş yaptığı kaydedildi.
ACİL İNİŞ YAPTI
74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısının ardından ABD'den ayrılmak için havalanan ve Pakistan Başbakanı İmrah Han'ın da olduğu Pakistan delegesini taşıyan uçak teknik bir arıza sebebiyle ABD'nin New York kentine acil iniş gerçekleştirdi.
TEKNİK ARIZA NEDENİYLE...
Pakistan merkezli Geo TV'nin haberine göre Başbakan İmran Han'ı taşıyan uçak Kanada'nın Toronto kenti yakınlarında teknik bir arıza yaptı. Teknik arıza sebebiyle uçak New York kentine 700 km'lik uçuş gerçekleştirdi. Pakistan heyetinin geceyi New York kentinde geçireceği ve uçaktaki arızanın giderilmesinin ardından Pakistan'a geri döneceği bildirildi.
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imran han'a amerika göz dağı veriyor gerekse keşmir gerekse pakistan çıkışlarından dolayı susması gerektiği yoksa bir uçak kazasına kurban gideceği mesajı veriliyor,cevapla 28.09.2019 09:49
türkiyeyle el sıkışan liderler e birşeyler yapıyorlar dikkkkkkkkatcevapla 28.09.2019 09:18
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