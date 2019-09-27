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Venezuela'yı suçlamak isteyen Ivan Duque'den skandal! BM'ye yanlış fotoğraf sundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
SKANDAL! MADURO'YU BU FOTOĞRAFLA...

'nın Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunu (ELN) desteklediği iddiasını Birleşmiş Milletlere (BM) ispatlamak isteyen Kolombiya Devlet Başkanı 'nin, ülkesinde çekilmiş bir fotoğrafı Venezuela'da çekilmiş gibi sunduğu tespit edildi. Ivan Duque, sunduğu fotoğrafla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas 'yu BM karşısında köşeye sıkıştırmayı hedefliyordu.

Devlet Başkanı Nicolas 'yu devirmek isteyen muhaliflere uzun süredir açık destek veren Kolombiya Devlet Başkanı Duque, sosyal medya hesabından, BM 74. Genel Kurulu'nda Venezuela'nın teröre destek verdiğine dair kürsüde dile getirdiği iddialara ilişkin belgeleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiğini duyurdu.

Söz konusu belgelerin bazılarını da aynı hesaptan paylaşan Duque, ELN militanlarının Venezuela'da ilkokullarda eleman kazanmak için faaliyet gösterdiğini iddia eden bir notla da fotoğraf yayımladı.

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Kolombiya basını ise kısa süre sonra fotoğrafın Duque'nin öne sürdüğü gibi 2016'da Venezuela'nın Tachira eyaletinde değil 2015'te Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesi kırsalında çekildiği yönünde haber yaptı.

El Colombiano gazetesi ise fotoğrafın bizzat kendi arşivlerine ait olduğunu duyurdu ve çekim yılını gösteren ekran görüntülerini yayımladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Venezuela'nın uluslararası terörizm ağı için bir bağlantı merkezi" olduğunu iddia etmiş, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Duque'ye verdiği cevapta Kolombiya'nın "en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke" olduğunu öne sürmüştü.

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