Rusya'dan flaş Suriye hamlesi
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu. Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı
- Türkiye'ye övgü: Gerçek bir dost
- Avrupa'nın en yüksek tepesindeki buz kütlesi kayıyor
- "Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu benim!"
- Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac hayatını kaybetti
- Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım
- Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı
- Rusya Savunma Bakanlığı o görüntüleri yayınladı
- Hangi ülkenin kaç adet nükleer bombası var?
- ABD Başkanı Trump'a şok: 421-0
Daha Fazla Gör
- Türk Telekom neden çekmiyor? Deprem sonrası Türk Telekom çekmiyor! Türk Telekom düzeldi mi?
- Bursa’da yarın okullar tatil mi? Bursa Valiliği son dakika 27 Eylül Cuma Bursa okullar tatil mi?
- Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika 27 Eylül Cuma Kocaeli’de okullar tatil mi?
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika deprem açıklaması
- Son dakika: Bakan Fatih Dönmez'den İstanbul depremi hakkında açıklama
- PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilme anı kameraya böyle yansıdı
- SON DAKİKA: İstanbul depremi sonrası Yalova'da okullar tatil edildi
- İstanbul depremiyle ilgili Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’dan son dakika açıklaması
- Son dakika: AFAD'dan yeni İstanbul depremi açıklaması
- Son dakika: İstanbul'da depremler sürecek mi? Kızılay'dan flaş açıklama
- Son dakika: İstanbul'daki şiddetli deprem Tekirdağ’da hissedildi!
- Son dakika: İstanbul'daki 5,8’lik şiddetli deprem! Sakarya’da da hissedildi! Sakarya’da deprem oldu mu?