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Rusya'dan flaş Suriye hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2019
RUSYA'DAN FLAŞ SURİYE HAMLESİ

, 'deki 'nün kapasitesini artırdığını duyurdu. Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.

, 'deki 'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.

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