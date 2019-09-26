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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2019
İSRAİL GÜÇLERİ MESCİD-İ AKSA'NIN TÜM KAPILARINI KAPATTI

güçleri, işgal altındaki 'te bulunan 'nın bütün kapılarını kapatarak girişleri engelledi. 'e giremeyen Filistinliler de ikindi namazını kapılarda kılmak zorunda kaldı.

Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlerinin 'in bütün kapılarını kapattığını ve girişlere izin vermediğini söyledi.

Kisvani, "Mescid-i Aksa'nın tekrar kapatılması kabul edilemez. İsrail, bir politika haline getirdiği bu yaklaşımına derhal son vermelidir." dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, Kudüs'ün bölgesinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olaya ilişkin herhangi bir detay verilmedi.

Görgü tanıkları İsrail polisinin ayrıca Mescid-i Aksa çevresindeki Eski Şehir bölgesinin ana giriş kapılarını da kapattığını aktardı.

Harem-i Şerif'e giremeyen Filistinliler de ikindi namazını kapılarda kılmak zorunda kaldı.

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