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İran'dan ABD'ye müzakere yanıtı: Yaptırımları kaldırın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
İRAN'DAN ABD'YE FLAŞ MÜZAKERE YANITI

ABD Başkanı 'ın yaptırım tehditleriyle ilgili, , "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi.

ABD Başkanı 'ın yaptırım tehditleriyle ilgili, , "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: ABD'den İran'a yeni yaptırım SON DAKİKA: ABD'DEN İRAN'A YENİ YAPTIRIM

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