İran'dan ABD'ye müzakere yanıtı: Yaptırımları kaldırın
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehditleriyle ilgili, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehditleriyle ilgili, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi.
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