Trump'tan mesaj: Yanlış yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday adayı Joe Biden'ın oğluyla Ukrayna hakkında konuşmadığına ilişkin açıklamaları üzerine açıklama yaptı. "Biden, bunu söyleyerek yanlış yaptı" diyen Trump, "Biden'a zarar verme peşinde değilim ancak çok samimiyetsiz bir şey yaptı" iafdelerine yer verdi.ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerindeki Demokrat aday adaylarından Joe Biden'ın, "Oğlumla hiçbir zaman Ukrayna hakkında konuşmadım" açıklamalarını, "bunu söyleyerek yanlış yaptı" sözleriyle yorumladı.
Trump, Beyaz Saray'da, ABD'de devam eden "Trump, Ukrayna liderinden Biden'ın oğlunu araştırmasını istedi" iddialarına yönelik açıklamada bulundu.
Biden'ın "Oğlumla hiçbir zaman Ukrayna hakkında konuşmadım" açıklamasını anımsatan Trump, "Biden, bunu söyleyerek yanlış yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Biden'ın oğluyla Ukrayna hakkında konuştuğunu ve yalan söylediğini vurgulayarak, "Biden'a zarar verme peşinde değilim ancak çok samimiyetsiz bir şey yaptı." ifadelerini kullandı.
ABD'DE JOE BIDEN İDDİALARI
Amerikan Wall Street Journal gazetesi cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ağustosta yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu araştırmalarını istediğini iddia etmişti.
Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e Biden'ın oğlu Hunder Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini vurguladığı kaydedilmişti.
Haberin ardından ABD siyasetindeki Demokratlar, iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki göstermişti.
Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun bir önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.
BIDEN'DAN TRUMP'A YANIT
Biden ise yaptığı açıklamada, Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin metninin yayımlanması çağrısında bulunarak, "Trump, ABD'nin dış politikasını kötüye kullanıyor ve siyasi amaçlarla ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atıyor." eleştirisinde bulunmuştu.
Biden, ayrıca oğluyla hiçbir zaman Ukrayna hakkında konuşmadığını kaydetmişti.
ABD'de 2020'nin kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için aday adayı olan Demokratlar arasında şu anda Biden yarışı önde götürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Kamyon kalabalığın arasına daldı 10 ölü, 16 yaralı
- Su altında evlilik teklifi 'ölüm' getirdi
- ABD'den F-35 açıklaması! S-400'lere karşı...
- Maganda kardeşlerin tabela kurnazlığı!
- Avrupa Yayın Birliği'nden İzlanda'ya Filistin bayrağı cezası
- Doktorlar dondu kaldı! Şoke eden doğum
- Rusya'dan gövde gösterisi!
- ABD'den terör örgütlerine lojistik destek
- Neslican'ın cenazesi ne zaman kalkacak?
- ABD'de kimyasal madde alarmı
- KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?