Neslican'ın cenazesi ne zaman kalkacak? Neslican'ın cenazesi nereden kalkacak?

Neslican Tay 20 yaşında kansere yenildi. Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberinin ardından milyonlar cenazenin ne zaman kalkacağını merak etti. Peki Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman? Neslican Tay'ın cenazesi nereden kalkacak? Memleketi Rize'de yapılacak cenaze töreninin kaçta olacağı belli oldu.

Neslican Tay sol bacağını kaybettikten sonra kanserle mücadelesine devam etti ancak 20 yaşında hayatını kaybetti. Neslican Tay'ın cenaze töreni ne zaman kalkacak? Neslican Tay'ın cenaze töreni nereden kalkacak?

NESLİCAN TAY CENAZESİ NE ZAMAN?

Kızları Neslican Tay'ın ölümü aileyi derinden yaraladı. Tay'ın ailesi sosyal medyadan açıklama yaparak kızlarının yarın memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Neslican Tay'ın ailesi açıklamasında, "Nelicanımızı kaybettik... Cenazemiz 22.09.2019 Pazar günü kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Rize'de toprağa verilecektir." denildi.

Neslican Tay'ın kanser nedeniyle kesilen bacağını daha önce gömdüklerini ve cenazesinin de bacağının yanına gömüleceğini belirten dayı Ömer Yazıcı, "Rize Sahil Camii'nde öğlenden sonra cenaze namazını kılıp aile kabristanımıza defnedeceğiz." ifadelerini kullandı.