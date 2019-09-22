ABD'de kimyasal madde alarmı: 3 kişi öldü

ABD'nin Pittsburgh kentindeki bir etkinlikte turuncu kol bandı dağıltıldı. Banları takan 3 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu polis harekete geçti. 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtilirken soruşturma başlatıldı.

ABD'de bir etkinlikte dağıtılan turuncu kol bantlarını takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin Pittsburgh kentinde gerçekleştirilen bir etkinlikte dağıtılan kol bantları can aldı. 3 kişinin canına mal olan ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Pittsburgh Güvenlik Direktörü Wendell Hissrich'in yaptığı açıklamaya göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişilerin durumu da ciddiyetini koruyor.

Polis, turuncu renkli bileklik dağıtan mekanları araştırıyor.