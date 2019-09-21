Sevgilisini vurmak isterken yanlışlıkla başka kadını yaraladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ali K. (67), kızının evinde balkona çıkan Sevgi Gümüş'ü (50) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Ali K.'nın, Gümüş'ü, bir süre önce ayrıldığı alt katta oturan sevgilisi G.K. sanıp vurduğu ortaya çıktı.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1891 Sokak'ta meydana geldi. Torunlarına bakmak için gittiği kızının 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Sevgi Gümüş, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Saldırgan otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Sevgi Gümüş, ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SEVGİ GÜMÜŞ'Ü SEVGİLİSİYLE KARIŞTIRDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganının Ali K. olduğunu saptadı. Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K.'nin, alt katta oturan ve bir süre önce kendisinden ayrılan G.K. sanarak, Sevgi Gümüş'ü vurduğu tespit edildi.
Polisin ifadesine başvurduğu G.K., kendisini vurmak isteyen Ali. K.'den daha önce de tehditler aldığını söyledi.
(Fotoğraf: Sevgi Gümüş)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'den sıcak bölgeye asker gönderme kararı
- İran'dan ABD için yeni mesaj: Vurmaya devam edeceğiz
- Kerbela'da patlama: 12 ölü
- ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
- Netanyahu af pazarlığında
- Sarı Yelekliler eylemlerinin 45'inci haftasında
- İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat kararı
- New York'taki Suudi etkinliğine "Kaşıkçı" iptali
- Turistleri taşıyan otobüs takla attı! Ölü ve yaralılar
- ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a asker gönderiyor
- KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?