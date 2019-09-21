21 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sarı Yelekliler eylemlerinin 45'inci haftasında

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
SARI YELEKLİLER EYLEMLERİNİN 45'İNCİ HAFTASINDA

’te eyleminin 45. haftası hareketli geçiyor. Vatandaşların tatilden dönmesiyle güçlenen eylemlerde görevli 7 bin 500 polis, 48 gözaltı ve 123 kimlik kontrolü gerçekleştirmenin yanı sıra 174 kişiye de ceza kesti.

'nın başkenti 'te eylemi tatilden dönen vatandaşların katılımıyla hararetlendi. Eylemin 45. haftasında Sarı Yelekliler iklim yürüyüşü yapan göstericiler ve emeklilik reformuna karşı çıkan sendikalılarla birlikte Paris'te yoğun eylem günü gerçekleştiriyor.

7 BİN 500 GÜVENLİK GÜÇÜ GÖREV ALDI

Güncel verilere göre öğle saatinde 123 kimlik kontrolü ve 48 gözaltı gerçekleştiren güvenlik güçlerinin ayrıca 174 kişiye de ceza kestiği bildirildi. Paris genelinde görevli 7 bin 500 güvenlik güçlerinin özellikle Champs-Elysees Caddesi'ne geçişi engellemek adına yüzlerce eylemciye cadde giriş noktalarında müdahale ettiği açıklandı.

Öte yandan şiddetli eylemci grubu olan "Ultra Sarılar" veya "Black Block" olarak adlandırılan saldırgan eylemci grubunun öğleden sonra yüzlerini kapatarak gösterilere katıldığı ve eylemlerin şiddetini arttırdığı öğrenildi.

Sarı Yelekliler eylemlerinin 45'inci haftasında SARI YELEKLİLER EYLEMLERİNİN 45'İNCİ HAFTASINDA

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda FRANSA'DA SARI YELEKLİLER YENİDEN SOKAKLARDA
Sarı Yelekliler ve Fransız polisi yine çatıştı SARI YELEKLİLER VE FRANSIZ POLİSİ YİNE ÇATIŞTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN