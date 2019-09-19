Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
Son dakika haberi... Tunus'un devrik lideri 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali’nin, Suudi Arabistan'da kaldırıldığı bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Arap baharı dolayısıyla Tunus'un devrilen ilk Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali hayatını kaybetti.
Tunus'un devrik lideri 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin, Suudi Arabistan'da kaldırıldığı bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Suudi Arabistan'da yaşayan ve uzun zamandır haber alınamayan bin Ali bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'de Suudi Arabistan'a kaçmıştı.
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