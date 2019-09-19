20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
TUNUS'UN DEVRİK LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... Tunus'un devrik lideri 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı ’nin, 'da kaldırıldığı bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Arap baharı dolayısıyla Tunus'un devrilen ilk Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti.

Tunus'un devrik lideri 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin, 'da kaldırıldığı bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da yaşayan ve uzun zamandır haber alınamayan bin Ali bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'de Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN