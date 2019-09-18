Köpek balığı saldırısından drone ile kurtuldu
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Illawarra sahilinde bir adam, köpek balığının bir sörfçüye gerçekleştirmek üzere olduğu saldırısını drone sayesinde engelledi.
Christopher Joye adlı adam, hoparlör sistemi bulunan Mavic Enterprise 2 drone ile bir sörfçüyü köpek balığı saldırısından kurtardı. Pazar günü drone ile sahilde çekim yapan Joye, bir sörfçüye yaklaşan büyük köpek balığını fark etti.
Hoparlör sisteminin bulunduğu drone sayesinde sörfçüyü uyaran Joye, drone sayesinde bir hayat kurtardı.
"SÖRFÇÜ TAMAMEN HABERSİZDİ"
Joye, "Sörfçüyü çevreleyen yaklaşık üç ila dört metre boyunda büyük köpek balığını gördüm. Sörfçü tamamen habersizdi. Köpek balığı kendisine doğru yönelmeye başladığında hoparlör sistemini sörfçüyü uyarmak için kullandım. Sörfçü tahtasını sahile doğru çekerken, köpek balığı neyse ki tekrar denize açıldı" ifadelerini kullandı.
Joye, drone teknolojisinin bu tür saldırıların önlenmesinde daha yaygın kullanılması gerektiğini belirtti.
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