19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Köpek balığı saldırısından drone ile kurtuldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019
KÖPEK BALIĞI SALDIRISINDAN DRONE İLE KURTULDU

'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Illawarra sahilinde bir adam, köpek balığının bir sörfçüye gerçekleştirmek üzere olduğu saldırısını sayesinde engelledi.

Christopher Joye adlı adam, hoparlör sistemi bulunan Mavic Enterprise 2 ile bir sörfçüyü saldırısından kurtardı. Pazar günü drone ile sahilde çekim yapan Joye, bir sörfçüye yaklaşan büyük köpek balığını fark etti.

Hoparlör sisteminin bulunduğu drone sayesinde sörfçüyü uyaran Joye, drone sayesinde bir hayat kurtardı.

"SÖRFÇÜ TAMAMEN HABERSİZDİ"

Joye, "Sörfçüyü çevreleyen yaklaşık üç ila dört metre boyunda büyük köpek balığını gördüm. Sörfçü tamamen habersizdi. Köpek balığı kendisine doğru yönelmeye başladığında hoparlör sistemini sörfçüyü uyarmak için kullandım. Sörfçü tahtasını sahile doğru çekerken, köpek balığı neyse ki tekrar denize açıldı" ifadelerini kullandı.

Joye, drone teknolojisinin bu tür saldırıların önlenmesinde daha yaygın kullanılması gerektiğini belirtti.

Köpek balığı saldırısından drone ile kurtuldu KÖPEK BALIĞI SALDIRISINDAN DRONE İLE KURTULDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN