18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Netanyahu'ya bir şok daha! Facebook hesabına kısıtlama getirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019
NETANYAHU'YA BİR ŞOK DAHA! FACEBOOK HESABINA...

Sosyal paylaşım sitesi , Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hesabına günü kurallarını ihlal ettiği için kısıtlama getirdi. Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." şeklinde İsrail vatandaşı yönelik ifadelerde bulunmuştu.

'tan yapılan açıklamada, söz konusu hesabın günü anket yayınlayarak "yerel yasaları ihlal ettiği" için, gün içinde sandıklar kapanana kadar hesabı üzerinden otomatik mesajlaşma yazılımı "Chatbot" aracılığıyla paylaşım yapmasının yasaklandığı belirtildi.

Netanyahu ise sosyal medyadan paylaştığı videoda, söz konusu uygulamayla seçmenlerle irtibata geçtiğini savunarak, ülkenin seçim komisyonu tarafından "orantısız" ve "haksız" yere partisi Likud'un hedef alındığını iddia etti.

Netanyahu'nun hesabı, geçen hafta da vatandaşı yönelik tahrik edici paylaşımları nedeniyle, Facebook tarafından engellenmişti.

Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." şeklinde İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik ifadelerde bulunmuştu.

Netanyahu koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi NETANYAHU KOALİSYONU KURACAK ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN