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Fas lider olarak gruptan çıktı! Kanada 1-2 Fas (MAÇ SONUCU)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Fas lider olarak gruptan çıktı! Kanada 1-2 Fas MAÇ SONUCU

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecanın Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 2-1'lik skorla Fas olurken üst turu getiren golleri Youssef En Nesyri ve Hakim Ziyech attı. İşte detaylar...

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