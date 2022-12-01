Canlı | Kosta Rika - Almanya canlı anlatım izle! Kosta Rika - Almanya maçı hangi kanalda saat kaçta?
Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşayan Almanya Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor. Panzerler bundan önceki 2 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Dünya Kupası'nda E Grubu müsabakasında Kosta Rika ile Almanya kozlarını paylaşıyor.
Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklığı olan Almanya, 2 maçta sadece 1 puan alabildi. Panzerler'in gruptan çıkması için Kosta Rika'yı sadece yenmesi yetmeyebilir. Flick'in öğrencileri fark peşinde.
KOSTA RİKA-ALMANYA 11'LER:
Kosta Rika: Navas, Füller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell, Venegas.
Almanya: Neuer, Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum, Goretzka, İlkay Gündoğan, Gnabry, Musiala, Sane, Müller.
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