Portekiz son 16 turunu garantiledi

Lusail Stadı'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Portekiz, 54'üncü dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Fernandes, 90+3'üncü dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ve Portekiz sahadan bu skorla galip ayrıldı.