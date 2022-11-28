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Portekiz son 16 turunu garantiledi

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Portekiz son 16 turunu garantiledi

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu 2'nci maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Cuma günü Güney Kore-Portekiz ve Gana-Uruguay karşılaşmaları oynanacak.

Lusail Stadı'nda İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Portekiz, 54'üncü dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Fernandes, 90+3'üncü dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ve Portekiz sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Uruguay'da Trabzonspor forması giyen Maxi Gomez 72'nci dakikada Darwin Nunez'in yerine oyuna dahil olurken; Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Portekiz karşısında süre almadı.

H Grubu'nda 2 Aralık Cuma günü Güney Kore-Portekiz ve Gana-Uruguay karşılaşmaları oynanacak.

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, William, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Felix, Ronaldo.

Uruguay: Rochet, Gimenez, Godin, Coates, Varela, Bentancur, Valverde, Vecino, Olivera, Cavani, Nunez.

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