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Sambacılar üst turu garantiledi! Brezilya 1-0 İsviçre (MAÇ SONUCU)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Sambacılar üst turu garantiledi! Brezilya 1-0 İsviçre MAÇ SONUCU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ederken turnuvada G Grubu 2. maçlarında Brezilya ile İsviçre kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Brezilya oldu. Sambacılar bu skorla üst turu garantiledi.

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