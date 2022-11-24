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Uruguay milli takımında Muslera devri kapandı! 12 yıl sonra eldiven değişikliği

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Uruguay milli takımında Muslera devri kapandı! 12 yıl sonra eldiven değişikliği

Galatasaray'ın Uruguay Milli Takımı'yla özdeşleşen kalecisi Fernando Muslera, 12 yıl sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında milli takımının kalecisi olarak sahaya çıkmadı.

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