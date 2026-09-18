Cuma hutbesinde Ahilik geleneğinin ticaret ile güzel ahlakı buluşturan yönü ele alındı. Peygamber Efendimizin (s.a.s) güvenilirliğinin ticari hayata da yansıtılması gerektiği belirtilirken helal kazanç, sözleşmelere bağlılık ve haksız rekabetten kaçınma ilkeleri hatırlatıldı. Hutbede, dürüst ticaretin toplumdaki güven ve huzuru güçlendirdiği vurgulandı.

Cuma hutbesinde helal kazanç, dürüstlük, güvenilirlik ve sözleşmelere bağlılık ticari hayatın temel ilkeleri olarak sıralandı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi)

TİCARETİN TEMELİ GÜVEN

Hutbede, Peygamber Efendimizin (s.a.s) güzel ahlakı ve güvenilirliği hatırlatılarak bu erdemlerin ticari hayatta da korunması gerektiği belirtildi. Bir Müslümanın yalnızca sözleriyle değil, alışverişteki tutumu ve kazanç anlayışıyla da çevresine güven vermesi gerektiğine işaret edildi.

Ticarette gözetilmesi gereken temel ölçüler; helal kazanç aramak, dürüst ve güvenilir olmak, haksız rekabetten kaçınmak, sözleşmelere uymak ve adaletten ayrılmamak şeklinde sıralandı.