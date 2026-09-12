Kur'an kursları 14 Eylül'de başlayacak: 4-6 yaş, gençler, yetişkinler ve engellilere ülke genelinde eğitim verilecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Kur'an kursları için başlangıç tarihini 14 Eylül Pazartesi olarak duyurdu. Ülke genelinde 4-6 yaş grubunun yanı sıra genç, yetişkin ve engellilere yönelik kurslar açılacak. Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi olarak verilebilecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılı Kur'an kursları 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna göre yeni dönemde 4-6 yaş grubu başta olmak üzere gençler, yetişkinler ve engelli bireylere yönelik kurslar ülke genelinde hizmet verecek. Dönemin açılış programı, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla 18 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek.
KUR'AN KURSLARI 14 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre Kur'an kurslarında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Yeni dönemde başta 4-6 yaş Kur'an kursları olmak üzere gençlere, yetişkinlere ve engelli gruplarına yönelik eğitimler de verilecek.
YÜZ YÜZE VE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM İMKANI
2026-2027 dönemi Kur'an kurslarında eğitim için iki farklı yöntem uygulanacak. Kurslar kapsamında katılımcılara yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi eğitim imkanı da sunulacak.
AÇILIŞ PROGRAMI 18 EYLÜL'DE ERZURUM'DA YAPILACAK
Kur'an kurslarının yeni eğitim öğretim yılı açılış programı 18 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek. Programa Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da katılacak.