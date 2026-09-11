Anne babalar ve öğretmenlerden gençlerin zamanın ruhunu anlamalarına, çağın gereklerini kavramalarına ve geleceğe uygun donanım kazanmalarına destek olmaları istendi.

Hutbenin önemli bölümlerinden biri çocukların ve gençlerin değişen dünyadaki ihtiyaçlarına ayrıldı. Gençlerin ilgi, algı ve beklentilerinin hızla değiştiğine işaret edilerek sağlıklı bir eğitim süreci için öncelikle çocukların iyi tanınması gerektiği belirtildi.

Cuma hutbesinde ailelere ve öğretmenlere, değişen dünyanın koşullarını dikkate alarak çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun rehberlik etmeleri çağrısı yapıldı.

"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun"

Diyanet, çocukların yalnızca akademik ve dünyevi başarılarının değil, manevi gelişimlerinin de gözetilmesi gerektiğini belirtti. Hutbede gençlerin sapkın ideolojilerden, batıl akımlardan ve bağımlılıklardan korunması konusunda ailelerin sorumluluğuna işaret edildi.

Çocukların eğitim sürecinde akademik gelişimleri kadar manevi yönlerinin de desteklenmesi ve zararlı akımlara karşı korunmaları gerektiği ifade edildi.

Hutbede ailelerin inanç, tarih, kültür, örf ve adetleri yeni nesillere doğru biçimde aktararak çocuklarının manevi hayatına da rehberlik etmesi istendi.

DEĞERLERİN YENİ NESİLLERE AKTARILMASI İSTENDİ

Hutbede inanç, örf ve adetler ile tarih ve kültürün çocuklara doğru şekilde aktarılmasının önemine değinildi. Ailelerin çocuklarının dünyadaki başarıları için gösterdiği çabayı manevi hayatları için de göstermesi gerektiği ifade edildi.

Asıl başarının Allah'ın rızasına ulaşmak olduğu belirtilirken ailelerin çocuklarına bu doğrultuda rehberlik etmesi istendi.