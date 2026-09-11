Cuma hutbesinde ilim öğrenmenin önemi vurgulandı, güzel ahlak ve manevi değerlerle yetiştirme hedefi öne çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığının cuma hutbesinin ana teması eğitim ve öğretim oldu. Hutbede ilim öğrenmenin önemi, gençlerin doğru bilgi ve güzel ahlakla yetiştirilmesi ve ailelerle öğretmenlerin sorumlulukları vurgulandı. Yeni eğitim yılı öncesi öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi dilekler iletildi.
11 Eylül 2026 Cuma hutbesinin ana teması eğitim ve öğretim oldu. Hutbede ilim öğrenmenin öneminin yanı sıra çocukların ve gençlerin doğru bilgi, güzel ahlak ve manevi değerlerle yetiştirilmesinde ailelere ve öğretmenlere düşen sorumluluklara yer verildi. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde verilen mesajlarda, eğitimin yalnızca dünyevi başarıyla sınırlandırılmaması gerektiği belirtildi.
EĞİTİMİN TEMELİNDE İLİM VE DOĞRU BİLGİ VAR
Hutbede eğitim ve öğretimin, insanın Rabbiyle, kendisiyle, toplumla ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasındaki yerine dikkat çekildi. Ölçülü ve dengeli bir hayatın oluşmasında eğitimin belirleyici olduğu ifade edilirken ilim öğrenmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın değeri öne çıkarıldı.
"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"
EĞİTİMİN HEDEFİ İYİ İNSAN VE GÜZEL AHLAK
Diyanet hutbesinde eğitimin yalnızca bilgi edinmekten ibaret olmadığı vurgulandı. Yaratana kulluk etmeyi ve yaratılana merhamet göstermeyi esas alan, milli ve manevi değerlerini koruyan bireylerin yetiştirilmesinin eğitim anlayışının temelinde bulunması gerektiği belirtildi.
Eğitimin aynı zamanda vahyin rehberliğinde hikmeti, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in örnekliğinde ise güzel ahlakı temsil eden bir toplumun oluşmasına katkı sağlaması gerektiği kaydedildi. Bilim, teknoloji ve sanat başta olmak üzere hayatın her alanında ülkenin gelişmesine katkı sunmak da eğitimin amaçları arasında gösterildi.