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Cuma hutbesinde ilim öğrenmenin önemi vurgulandı, güzel ahlak ve manevi değerlerle yetiştirme hedefi öne çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cuma hutbesinde ilim öğrenmenin önemi vurgulandı, güzel ahlak ve manevi değerlerle yetiştirme hedefi öne çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığının cuma hutbesinin ana teması eğitim ve öğretim oldu. Hutbede ilim öğrenmenin önemi, gençlerin doğru bilgi ve güzel ahlakla yetiştirilmesi ve ailelerle öğretmenlerin sorumlulukları vurgulandı. Yeni eğitim yılı öncesi öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi dilekler iletildi.

11 Eylül 2026 Cuma hutbesinin ana teması eğitim ve öğretim oldu. Hutbede ilim öğrenmenin öneminin yanı sıra çocukların ve gençlerin doğru bilgi, güzel ahlak ve manevi değerlerle yetiştirilmesinde ailelere ve öğretmenlere düşen sorumluluklara yer verildi. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde verilen mesajlarda, eğitimin yalnızca dünyevi başarıyla sınırlandırılmaması gerektiği belirtildi.

11 Eylül Cuma hutbesinde ilim ve doğru bilginin, bireyin hayatını sağlıklı ve dengeli biçimde şekillendiren temel unsurlar arasında bulunduğu belirtildi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve A Haber Grafik Ekibi)11 Eylül Cuma hutbesinde ilim ve doğru bilginin, bireyin hayatını sağlıklı ve dengeli biçimde şekillendiren temel unsurlar arasında bulunduğu belirtildi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv ve A Haber Grafik Ekibi)

EĞİTİMİN TEMELİNDE İLİM VE DOĞRU BİLGİ VAR

Hutbede eğitim ve öğretimin, insanın Rabbiyle, kendisiyle, toplumla ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasındaki yerine dikkat çekildi. Ölçülü ve dengeli bir hayatın oluşmasında eğitimin belirleyici olduğu ifade edilirken ilim öğrenmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın değeri öne çıkarıldı.

"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"

Diyanet, eğitim anlayışının akademik kazanımların yanında güzel ahlakı, merhameti ve milli-manevi değerleri de güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.Diyanet, eğitim anlayışının akademik kazanımların yanında güzel ahlakı, merhameti ve milli-manevi değerleri de güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

EĞİTİMİN HEDEFİ İYİ İNSAN VE GÜZEL AHLAK

Diyanet hutbesinde eğitimin yalnızca bilgi edinmekten ibaret olmadığı vurgulandı. Yaratana kulluk etmeyi ve yaratılana merhamet göstermeyi esas alan, milli ve manevi değerlerini koruyan bireylerin yetiştirilmesinin eğitim anlayışının temelinde bulunması gerektiği belirtildi.

Eğitimin aynı zamanda vahyin rehberliğinde hikmeti, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in örnekliğinde ise güzel ahlakı temsil eden bir toplumun oluşmasına katkı sağlaması gerektiği kaydedildi. Bilim, teknoloji ve sanat başta olmak üzere hayatın her alanında ülkenin gelişmesine katkı sunmak da eğitimin amaçları arasında gösterildi.

Cuma hutbesinde ailelere ve öğretmenlere, değişen dünyanın koşullarını dikkate alarak çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun rehberlik etmeleri çağrısı yapıldı.Cuma hutbesinde ailelere ve öğretmenlere, değişen dünyanın koşullarını dikkate alarak çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun rehberlik etmeleri çağrısı yapıldı.

ANNE BABALARA VE ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI

Hutbenin önemli bölümlerinden biri çocukların ve gençlerin değişen dünyadaki ihtiyaçlarına ayrıldı. Gençlerin ilgi, algı ve beklentilerinin hızla değiştiğine işaret edilerek sağlıklı bir eğitim süreci için öncelikle çocukların iyi tanınması gerektiği belirtildi.

Anne babalar ve öğretmenlerden gençlerin zamanın ruhunu anlamalarına, çağın gereklerini kavramalarına ve geleceğe uygun donanım kazanmalarına destek olmaları istendi.

Çocukların eğitim sürecinde akademik gelişimleri kadar manevi yönlerinin de desteklenmesi ve zararlı akımlara karşı korunmaları gerektiği ifade edildi.Çocukların eğitim sürecinde akademik gelişimleri kadar manevi yönlerinin de desteklenmesi ve zararlı akımlara karşı korunmaları gerektiği ifade edildi.

ÇOCUKLARIN MANEVİ GELİŞİMİNE VURGU

Diyanet, çocukların yalnızca akademik ve dünyevi başarılarının değil, manevi gelişimlerinin de gözetilmesi gerektiğini belirtti. Hutbede gençlerin sapkın ideolojilerden, batıl akımlardan ve bağımlılıklardan korunması konusunda ailelerin sorumluluğuna işaret edildi.

"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun"

Hutbede ailelerin inanç, tarih, kültür, örf ve adetleri yeni nesillere doğru biçimde aktararak çocuklarının manevi hayatına da rehberlik etmesi istendi.Hutbede ailelerin inanç, tarih, kültür, örf ve adetleri yeni nesillere doğru biçimde aktararak çocuklarının manevi hayatına da rehberlik etmesi istendi.

DEĞERLERİN YENİ NESİLLERE AKTARILMASI İSTENDİ

Hutbede inanç, örf ve adetler ile tarih ve kültürün çocuklara doğru şekilde aktarılmasının önemine değinildi. Ailelerin çocuklarının dünyadaki başarıları için gösterdiği çabayı manevi hayatları için de göstermesi gerektiği ifade edildi.

Asıl başarının Allah'ın rızasına ulaşmak olduğu belirtilirken ailelerin çocuklarına bu doğrultuda rehberlik etmesi istendi.

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Diyanet, bilgi ile ahlakın birlikte yürütüldüğü bir eğitim anlayışının önemine işaret etti.Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Diyanet, bilgi ile ahlakın birlikte yürütüldüğü bir eğitim anlayışının önemine işaret etti.

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN MESAJ VERİLDİ

Hutbenin son bölümünde yeni eğitim ve öğretim yılına yer verildi. Önümüzdeki Pazartesi başlayacak eğitim dönemi öncesinde öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve millete yönelik iyi dilekler paylaşıldı.

Diyanet, eğitim sürecinde bilgi ile ahlakın birlikte ele alınması gerektiğini vurgularken hutbeyi ilim öğrenmenin değerine ilişkin hadisle tamamladı.

"Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır..."

11 Eylül Cuma hutbesinin tam metni Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sitesinde paylaşıldı.11 Eylül Cuma hutbesinin tam metni Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sitesinde paylaşıldı.

11 EYLÜL CUMA HUTBESİ TAM METNİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Muhterem Müslümanlar!

İnsanın; Rabbiyle, kendisiyle, toplumla ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasında, ölçülü ve dengeli bir hayat yaşamasında en önemli etken, eğitim ve öğretimdir. İlim öğrenmenin ve doğru bilgi elde etmenin Allah katındaki kıymetini, "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ayet-i kerimesi en güzel şekilde ifade etmektedir.

Aziz Müminler!

Yaratana kulluk etmeyi ve yaratılana merhamet göstermeyi kendisine düstur edinen, milli ve manevi değerlerine bağlı iyi bir insan yetiştirme anlayışı, eğitimin temeli olmalıdır. Zira eğitimden maksat; imanla beslenen, ilimle güçlenen, merhametiyle tüm insanlığı kucaklayan; milletimiz, ümmet-i Muhammed ve bütün insanlık için umut olan bir nesil yetiştirebilmektir. Eğitimden maksat; vahyin rehberliğinde hikmeti ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in örnekliğinde güzel ahlakı temsil eden bir toplum inşa edebilmektir. Eğitimden maksat, ülkemizin; bilimde, teknolojide, sanatta, hâsılı hayatın her alanında söz sahibi olmasına katkı sunabilmektir.

Kıymetli Anne ve Babalar!

Değerli Öğretmenler!

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte gençlerin ilgi, algı ve beklentilerinin de hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bu bakımdan, iyi bir eğitim için, öncelikle evlatlarımızı iyi tanımak zorundayız. Onların; zamanın ruhunu yakalamalarına, çağı anlamalarına ve geleceğin icaplarına uygun donanıma sahip olmalarına destek olmalıyız. Bununla beraber, "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun" emr-i ilahisi gereğince, çocuklarımızı ve gençlerimizi; sapkın ideolojilerden, batıl akımlardan ve her türlü bağımlılıktan korumalıyız.

Aziz Müslümanlar!

Bugün bize düşen; inancımızı, örf ve adetlerimizi, tarih ve kültürümüzü en doğru şekilde evlatlarımıza tanıtmaktır. Onların dünyevi başarıları için çaba gösterdiğimiz kadar, hatta daha da fazla, ahiret azığı elde etmelerine rehberlik etmektir. Unutmayalım ki, ebedi bir âlemin varlığına inananlar için asıl başarı, rızâ-yı ilahiye ulaşmaktır.

Bu vesileyle, önümüzdeki Pazartesi başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılının; evlatlarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Hutbemizi, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu müjdesi ile bitiriyoruz: "Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır..."

#Cuma Hutbesi #Diyanet
4 Eylül 2026 Cuma hutbesi konusu: Peygamberimizin güzel ahlakı ve toplumsal sorumluluklar anlatıldı
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4 Eylül 2026 Cuma hutbesi konusu: Peygamberimizin güzel ahlakı ve toplumsal sorumluluklar anlatıldı
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