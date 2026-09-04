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4 Eylül 2026 Cuma hutbesi konusu: Peygamberimizin güzel ahlakı ve toplumsal sorumluluklar anlatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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4 Eylül 2026 Cuma hutbesi konusu: Peygamberimizin güzel ahlakı ve toplumsal sorumluluklar anlatıldı

Diyanet’in 4 Eylül 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Peygamberimizin güzel ahlakı hayatın her alanına yön veren örnek olarak anlatıldı. Doğruluk, haya, sevgi ve kardeşliğin imanla ilişkisine dikkat çekilen hutbede; işçinin hakkını gözetme, komşuya, yetime, muhtaca ve hastaya karşı sorumlulukları yerine getirme çağrısı yapıldı.

Türkiye genelindeki camilerde 4 Eylül 2026 Cuma günü okunan "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı hutbe, Peygamber Efendimizin (s.a.s) ahlakını bireysel ve toplumsal hayat için rehber olarak öne çıkardı. Hutbede müminlere doğruluktan ayrılmama, yalandan sakınma, birbirini sevme ve kardeşlik bağını koruma çağrısı yapıldı. Mesajlar; aileden eğitime, çalışma hayatından komşuluk ilişkilerine kadar günlük yaşamın tamamını kapsadı.

Diyanet’in 4 Eylül 2026 Cuma hutbesinde, Peygamber Efendimizin (s.a.s) güzel ahlakı bütün insanlık için yol gösteren bir örneklik olarak sunuldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Diyanet’in 4 Eylül 2026 Cuma hutbesinde, Peygamber Efendimizin (s.a.s) güzel ahlakı bütün insanlık için yol gösteren bir örneklik olarak sunuldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

NEBEVİ AHLAK REHBER OLDU

Hutbenin başlangıcında Peygamber Efendimizin (s.a.s) veladetinin sene-i devriyesine yer verildi. Onun ilahi mesajın hayatta nasıl karşılık bulduğunu gösteren bir kılavuz olduğu belirtildi.

Peygamberimizin ahlakının yalnızca yaşadığı döneme ait bir örnek olmadığı vurgulandı. Rahmet mesajlarının bütün insanlık için hikmetler taşıdığı ifade edildi.

"Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin"

Hutbede, Allah’ın insanların suretleri ve malları yerine kalplerine ve amellerine baktığını bildiren hadis hatırlatıldı.Hutbede, Allah’ın insanların suretleri ve malları yerine kalplerine ve amellerine baktığını bildiren hadis hatırlatıldı.

KALP VE AMEL VURGUSU

İnsanın değeri değerlendirilirken dış görünüşün ve maddi imkanların değil, kalbin ve davranışların esas olduğu şu hadisle aktarıldı:

"Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar."

Peygamber Efendimizin doğruluğun iyiliğe, yalanın ise kötülüğe götürdüğünü bildiren sözleri cuma hutbesinin temel mesajları arasında yer aldı.Peygamber Efendimizin doğruluğun iyiliğe, yalanın ise kötülüğe götürdüğünü bildiren sözleri cuma hutbesinin temel mesajları arasında yer aldı.

DOĞRULUK İYİLİĞE GÖTÜRÜR

Hutbede doğruluk, güzel ahlakın temel unsurlarından biri olarak gösterildi. Yalanın ise insanı kötülüğe sürüklediği bildirildi.

"Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür… Yalandan sakının! Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür…"

Hayanın İslam ahlakındaki yerine de dikkat çekilerek Peygamber Efendimizin şu sözüne yer verildi:

"Her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır; İslam ahlakının özü hayadır."

Güzel ahlakın kıyamet gününde müminin terazisinde ağır geleceği belirtilerek iman ile davranışların birbirinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulandı.Güzel ahlakın kıyamet gününde müminin terazisinde ağır geleceği belirtilerek iman ile davranışların birbirinden ayrı düşünülemeyeceği vurgulandı.

GÜZEL AHLAK TERAZİYİ AĞIRLAŞTIRIR

Hutbede güzel ahlakın ahiret hayatındaki karşılığı da hatırlatıldı. Peygamber Efendimizin, "Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır" hadisi aktarıldı.

İman ile ahlakın birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceği belirtildi. Sevgi ve kardeşliğin gerçek anlamda imanın gereği olduğu şu sözlerle anlatıldı:

"İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız."

Nefret, haset ve ayrılıktan uzak durulması istenen hutbede, toplumsal huzurun sevgi ve kardeşlik bağlarıyla güçleneceği ifade edildi.Nefret, haset ve ayrılıktan uzak durulması istenen hutbede, toplumsal huzurun sevgi ve kardeşlik bağlarıyla güçleneceği ifade edildi.

KARDEŞLİK HUZURU GÜÇLENDİRİR

Toplumsal huzur ve barışın korunması için nefret, kıskançlık ve ayrılıktan uzak durulması istendi. Müminlerin birbirlerine sırt çevirmemeleri ve kardeşlik bağlarını korumaları gerektiği vurgulandı.

"Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun."

Peygamberimizin örnek ahlakının ailede, eğitimde, çalışma hayatında ve ticarette davranışlara yön vermesi gerektiği belirtildi.Peygamberimizin örnek ahlakının ailede, eğitimde, çalışma hayatında ve ticarette davranışlara yön vermesi gerektiği belirtildi.

HAYATIN HER ALANINDA ÖRNEKLİK

Peygamber Efendimizin örnekliğinin aile, eğitim, çalışma hayatı ve ticaret dahil bütün yaşam alanlarını kapsadığı belirtildi.

"İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki, Resûlullah'ta güzel bir örneklik vardır"

İşçinin ücretinin geciktirilmemesi, komşunun gözetilmesi, yetime ve muhtaca destek olunması ahlaki sorumluluklar arasında sıralandı.İşçinin ücretinin geciktirilmemesi, komşunun gözetilmesi, yetime ve muhtaca destek olunması ahlaki sorumluluklar arasında sıralandı.

HAK VE SORUMLULUK ÇAĞRISI

Hutbede işçinin ücretinin teri kurumadan ödenmesi ve komşu açken tok yatılmaması gerektiği hatırlatıldı. Yetimlere, ihtiyaç sahiplerine ve hastalara karşı sorumlulukların yerine getirilmesi istendi.

Bu sorumluluklar, "Bir yetimin başını okşadın mı? Bir muhtacı doyurdun mu? Bir hastayı ziyaret ettin mi?" sorularıyla hatırlatıldı.

Görünür olmayı temel hedef haline getiren ve maddeyi mananın önüne koyan anlayışa karşı nebevî ahlakın hayatın merkezine alınması istendi.Görünür olmayı temel hedef haline getiren ve maddeyi mananın önüne koyan anlayışa karşı nebevî ahlakın hayatın merkezine alınması istendi.

GÖRÜNÜRLÜK YERİNE AHLAK

Hutbenin günümüz hayatına ilişkin bölümünde; maddeyi öne çıkaran, manayı geri plana iten ve görünür olmayı temel hedef haline getiren anlayışa karşı uyarıda bulunuldu. Geçici olanı kalıcı olana, yalanı ise hakikate tercih eden yaklaşımın insanları etkilediği belirtildi.

Müminlerden Peygamberimizin güler yüzünü, nezaketini ve hassasiyetini kendi davranışlarına yansıtmaları istendi. İnsan onuruna uygun bir yaşamın, onun evrensel ahlakını tanımaktan ve bu ahlaka bağlı kalmaktan geçtiği ifade edildi.

4 Eylül Cuma hutbesi, güzel ahlaka erişme ve kötü ahlaktan korunma niyazını içeren Peygamber Efendimizin duasıyla sona erdi.4 Eylül Cuma hutbesi, güzel ahlaka erişme ve kötü ahlaktan korunma niyazını içeren Peygamber Efendimizin duasıyla sona erdi.

HUTBE DUA İLE TAMAMLANDI

4 Eylül 2026 Cuma hutbesi, Peygamber Efendimizin şu duasıyla sona erdi:

"Allah'ım! Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur."

Diyanet 4 Eylül Cuma hutbesini resmi web sitesinde yayımladı.Diyanet 4 Eylül Cuma hutbesini resmi web sitesinde yayımladı.

4 EYLÜL CUMA HUTBESİ TAM METNİ

PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK

Ey Fahr-i Kâinat Efendimiz!

Veladetinin sene-i devriyesinde, "Ne mutlu görmeden iman edenlere"1 diyerek müjdelediğin kardeşlerin olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ümmetin olmakla şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena ediyoruz. Salât ü selâm, tahiyyât ü ikrâm, her türlü ihtirâm sana, âline ve ashabına olsun.

Aziz Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), Cenâb-ı Hakk'ın "Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin"2 övgüsüne mazhar olan, ilahî mesajın nasıl hayat bulacağını gösteren bir kılavuzdur. Ve onun ahlakı, yaşadığı çağda kalan ya da uzaktan hayranlık duyulan bir örneklikten ibaret değildir. Efendimiz (s.a.s)'in rahmet mesajlarında bütün insanlık için hikmetler vardır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) buyurdular ki: "Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar."3 Yine buyurdular ki: "Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür… Yalandan sakının! Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür…"4 Ve yine buyurdular ki: "Her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır; İslam ahlakının özü hayâdır."5

Kıymetli Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s), iki cihan saadetinin yolunu "Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır"6 hadis-i şerifleriyle göstermiştir. İman ile ahlakın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız"7 sözleriyle vurgulamıştır. Toplumsal huzur ve barışı sağlamanın yöntemini ise, "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun"8 uyarısıyla bizlere öğretmiştir.

Değerli Müminler!

Ailede, eğitimde, iş ve ticarette, hâsılı hayatın her alanında insanlığı iyiliğe ulaştıracak tüm hasletleri Resûl-i Ekrem (s.a.s) haber vermektedir. "İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki, Resûlullah'ta güzel bir örneklik vardır"9 ayet-i kerimesi, bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. O, işçiye hak ettiği ücreti teri kurumadan ödememizi emretmekte,10 komşumuz açken tok olarak uyumaktan bizleri nehyetmektedir.11 "Bir yetimin başını okşadın mı? Bir muhtacı doyurdun mu? Bir hastayı ziyaret ettin mi?" gibi sorularla da ahlaki sorumluluklarımızı bizlere hatırlatmaktadır.

Aziz Müslümanlar!

Bugün; maddeyi önceleyip manayı öteleyen, görünür olmayı yegâne hedef hâline getiren, fâni olanı bâkiye, yalanı hakikate tercih eden anlayış, hepimizi derinden etkilemektedir. Böylesi bir ortamda artık kendimizle yüzleşmeliyiz. Peygamberimiz (s.a.s)'in güler yüzü, nazik tabiatı, ince ve hassas ruhu ile temsil ettiği nebevî ahlakını hayatımıza yansıtmalıyız. Unutmayalım ki; insan onuruna layık bir hayat yaşamanın yolu, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in cihanşümul ahlakını tanımaktan ve ona sımsıkı sarılmaktan geçmektedir.

Yüce Rabbimizden niyazımız, Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in şu duasıdır: "Allah'ım! Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur."12

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