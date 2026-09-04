Diyanet’in 4 Eylül 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Peygamberimizin güzel ahlakı hayatın her alanına yön veren örnek olarak anlatıldı. Doğruluk, haya, sevgi ve kardeşliğin imanla ilişkisine dikkat çekilen hutbede; işçinin hakkını gözetme, komşuya, yetime, muhtaca ve hastaya karşı sorumlulukları yerine getirme çağrısı yapıldı.

Türkiye genelindeki camilerde 4 Eylül 2026 Cuma günü okunan "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlıklı hutbe, Peygamber Efendimizin (s.a.s) ahlakını bireysel ve toplumsal hayat için rehber olarak öne çıkardı. Hutbede müminlere doğruluktan ayrılmama, yalandan sakınma, birbirini sevme ve kardeşlik bağını koruma çağrısı yapıldı. Mesajlar; aileden eğitime, çalışma hayatından komşuluk ilişkilerine kadar günlük yaşamın tamamını kapsadı.

Diyanet’in 4 Eylül 2026 Cuma hutbesinde, Peygamber Efendimizin (s.a.s) güzel ahlakı bütün insanlık için yol gösteren bir örneklik olarak sunuldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv) NEBEVİ AHLAK REHBER OLDU Hutbenin başlangıcında Peygamber Efendimizin (s.a.s) veladetinin sene-i devriyesine yer verildi. Onun ilahi mesajın hayatta nasıl karşılık bulduğunu gösteren bir kılavuz olduğu belirtildi. Peygamberimizin ahlakının yalnızca yaşadığı döneme ait bir örnek olmadığı vurgulandı. Rahmet mesajlarının bütün insanlık için hikmetler taşıdığı ifade edildi. "Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin"