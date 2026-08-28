28 Ağustos Cuma hutbesi konusu "Vatan Sevgisi": Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a aynı irade
Diyanet İşleri Başkanlığının 28 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu “Vatan Sevgisi” oldu. Hutbede Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz’un yıl dönümleri hatırlatılırken vatan sevgisinin bayrağa, ezana ve ortak değerlere sahip çıkmanın yanı sıra işi doğru yapmak, dürüstlüğü ve adaleti korumak anlamına geldiği vurgulandı.
Türkiye genelindeki camilerde bugün okunan 28 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinde, vatanın yalnızca üzerinde yaşanan bir toprak parçası olmadığına dikkat çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Vatan Sevgisi" başlıklı metinde vatanı devletin, kimliğin, güvenliğin ve geleceğin temeli olarak tanımladı. Birlik ve beraberliğin korunması, toplumsal sorumlulukların dürüstlükle yerine getirilmesi ve milli değerlere sahip çıkılması hutbenin ana mesajlarını oluşturdu.
MALAZGİRT'TEN BÜYÜK TAARRUZ'A AYNI İRADE
Anadolu'nun vatan oluşunun önünü açan Malazgirt Zaferi ile işgal altındaki toprakları bağımsızlığa taşıyan Büyük Taarruz, hutbenin tarihi zeminini oluşturdu. Malazgirt Zaferi'nin 955'inci, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü vesilesiyle iki büyük mücadelenin taşıdığı ortak iradeye dikkat çekildi.
Hutbede, 26 Ağustos 1071'de başlayan yürüyüşün İstanbul'un fethiyle güçlendiği, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'la ise bu topraklardan vazgeçilmeyeceğinin dünyaya ilan edildiği belirtildi. Böylece vatanın yalnızca geçmişten kalan bir miras değil, korunarak geleceğe taşınan kutsal bir emanet olduğu mesajı verildi.
VATAN VARSA YUVA, HUZUR VE GELECEK VARDIR
Hutbenin en güçlü bölümünde vatan; devletin, kimliğin, onurun ve güvenliğin temeli olarak tanımlandı. İnsanların özgürce yaşayabildiği, yuva kurabildiği ve yarınlarını inşa edebildiği toprağın değerinin ancak bağımsızlıkla korunabildiği vurgulandı.
"Vatanımız varsa devletimiz vardır, kimliğimiz vardır, onurumuz vardır. Vatanımız varsa yuvamız vardır, işimiz vardır, aşımız vardır. Vatanımız varsa huzurumuz vardır, güvenliğimiz vardır, geleceğimiz vardır."
Bu sözlerle vatanın harita üzerindeki sınırlardan ibaret olmadığı ortaya konuldu. Vatan; aynı geçmişin hatırasını, bugünün güvenliğini ve gelecek nesillerin yaşama hakkını bir arada taşıyan ortak değer olarak ele alındı.