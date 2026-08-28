28 Ağustos Cuma hutbesi konusu "Vatan Sevgisi": Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a aynı irade

Cuma hutbesinde vatan sevgisinin bayrağa ve ezana sahip çıkmanın yanında işi doğru yapmak, dürüst davranmak ve adaleti korumak anlamına geldiği belirtildi.

VATAN SEVGİSİ YALNIZCA SÖZLE GÖSTERİLMEZ

Diyanet, vatan sevgisini günlük hayattan kopuk bir duygu olarak tanımlamadı. Bayrağa, ezana ve milleti millet yapan mukaddes değerlere sahip çıkmanın yanı sıra her insanın görevini dürüstlükle yerine getirmesi de bu sevginin bir parçası olarak gösterildi.

İşini doğru yapmak, kul hakkından sakınmak, adaleti korumak ve toplumsal huzura katkı sunmak, vatan sevgisinin hayattaki karşılığı olarak sıralandı. Böylece vatana bağlılığın yalnızca zor zamanlarda değil, hayatın her alanında taşınması gereken bir sorumluluk olduğu şu hadisle vurgulandı vurgulandı.