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28 Ağustos Cuma hutbesi konusu "Vatan Sevgisi": Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a aynı irade

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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28 Ağustos Cuma hutbesi konusu "Vatan Sevgisi": Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a aynı irade

Diyanet İşleri Başkanlığının 28 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu “Vatan Sevgisi” oldu. Hutbede Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz’un yıl dönümleri hatırlatılırken vatan sevgisinin bayrağa, ezana ve ortak değerlere sahip çıkmanın yanı sıra işi doğru yapmak, dürüstlüğü ve adaleti korumak anlamına geldiği vurgulandı.

Türkiye genelindeki camilerde bugün okunan 28 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinde, vatanın yalnızca üzerinde yaşanan bir toprak parçası olmadığına dikkat çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Vatan Sevgisi" başlıklı metinde vatanı devletin, kimliğin, güvenliğin ve geleceğin temeli olarak tanımladı. Birlik ve beraberliğin korunması, toplumsal sorumlulukların dürüstlükle yerine getirilmesi ve milli değerlere sahip çıkılması hutbenin ana mesajlarını oluşturdu.

28 Ağustos Cuma hutbesinde Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz, milletin vatanına, istiklaline ve geleceğine duyduğu bağlılığın en güçlü göstergeleri olarak ele alındı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi)28 Ağustos Cuma hutbesinde Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz, milletin vatanına, istiklaline ve geleceğine duyduğu bağlılığın en güçlü göstergeleri olarak ele alındı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi)

MALAZGİRT'TEN BÜYÜK TAARRUZ'A AYNI İRADE

Anadolu'nun vatan oluşunun önünü açan Malazgirt Zaferi ile işgal altındaki toprakları bağımsızlığa taşıyan Büyük Taarruz, hutbenin tarihi zeminini oluşturdu. Malazgirt Zaferi'nin 955'inci, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü vesilesiyle iki büyük mücadelenin taşıdığı ortak iradeye dikkat çekildi.

Hutbede, 26 Ağustos 1071'de başlayan yürüyüşün İstanbul'un fethiyle güçlendiği, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'la ise bu topraklardan vazgeçilmeyeceğinin dünyaya ilan edildiği belirtildi. Böylece vatanın yalnızca geçmişten kalan bir miras değil, korunarak geleceğe taşınan kutsal bir emanet olduğu mesajı verildi.

Diyanet, vatanın devletin, kimliğin, güvenliğin ve gelecek nesillerin özgürce yaşayabilmesinin temel güvencesi olduğunu vurguladı.Diyanet, vatanın devletin, kimliğin, güvenliğin ve gelecek nesillerin özgürce yaşayabilmesinin temel güvencesi olduğunu vurguladı.

VATAN VARSA YUVA, HUZUR VE GELECEK VARDIR

Hutbenin en güçlü bölümünde vatan; devletin, kimliğin, onurun ve güvenliğin temeli olarak tanımlandı. İnsanların özgürce yaşayabildiği, yuva kurabildiği ve yarınlarını inşa edebildiği toprağın değerinin ancak bağımsızlıkla korunabildiği vurgulandı.

"Vatanımız varsa devletimiz vardır, kimliğimiz vardır, onurumuz vardır. Vatanımız varsa yuvamız vardır, işimiz vardır, aşımız vardır. Vatanımız varsa huzurumuz vardır, güvenliğimiz vardır, geleceğimiz vardır."

Bu sözlerle vatanın harita üzerindeki sınırlardan ibaret olmadığı ortaya konuldu. Vatan; aynı geçmişin hatırasını, bugünün güvenliğini ve gelecek nesillerin yaşama hakkını bir arada taşıyan ortak değer olarak ele alındı.

Cuma hutbesinde vatan sevgisinin bayrağa ve ezana sahip çıkmanın yanında işi doğru yapmak, dürüst davranmak ve adaleti korumak anlamına geldiği belirtildi.Cuma hutbesinde vatan sevgisinin bayrağa ve ezana sahip çıkmanın yanında işi doğru yapmak, dürüst davranmak ve adaleti korumak anlamına geldiği belirtildi.

VATAN SEVGİSİ YALNIZCA SÖZLE GÖSTERİLMEZ

Diyanet, vatan sevgisini günlük hayattan kopuk bir duygu olarak tanımlamadı. Bayrağa, ezana ve milleti millet yapan mukaddes değerlere sahip çıkmanın yanı sıra her insanın görevini dürüstlükle yerine getirmesi de bu sevginin bir parçası olarak gösterildi.

İşini doğru yapmak, kul hakkından sakınmak, adaleti korumak ve toplumsal huzura katkı sunmak, vatan sevgisinin hayattaki karşılığı olarak sıralandı. Böylece vatana bağlılığın yalnızca zor zamanlarda değil, hayatın her alanında taşınması gereken bir sorumluluk olduğu şu hadisle vurgulandı vurgulandı.

"Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin."

Hutbede milletin dirliğini hedef alan girişimlere karşı uyanık olunması, kardeşliğin güçlendirilmesi ve ortak değerler etrafında kenetlenilmesi istendi.Hutbede milletin dirliğini hedef alan girişimlere karşı uyanık olunması, kardeşliğin güçlendirilmesi ve ortak değerler etrafında kenetlenilmesi istendi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİ KORUMA ÇAĞRISI

Hutbede tarih boyunca hak ile batıl arasındaki mücadelenin farklı biçimlerde devam ettiği ifade edildi. Zulmün ve fitnenin adı değişse de milletin birlik ve beraberliğini hedef alan girişimlere karşı uyanık olunması istendi.

"Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz."

Diyanet’in mesajında vatanı korumanın geçmişte verilen mücadeleyi anmanın ötesinde huzuru, bağımsızlığı ve millî değerleri geleceğe taşımayı gerektirdiği ifade edildi.Diyanet’in mesajında vatanı korumanın geçmişte verilen mücadeleyi anmanın ötesinde huzuru, bağımsızlığı ve millî değerleri geleceğe taşımayı gerektirdiği ifade edildi.

VATANI KORUMAK GELECEĞE SAHİP ÇIKMAKTIR

Vatan sevgisinin bugünkü karşılığı; geçmişte verilen mücadeleyi anmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda ülkenin huzurunu, kardeşliğini ve adalet duygusunu gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu içeriyor.

Malazgirt'te yurt edinme, Büyük Taarruz'da bağımsız yaşama iradesiyle şekillenen tarihi çizgi, bugün görevini hakkıyla yapan, ortak değerlere sahip çıkan ve ayrılığa karşı kardeşliği koruyan insanların omuzlarında devam ediyor. Hutbe, vatanın ancak birlik, emek ve sorumluluk bilinciyle korunabileceğini ortaya koyuyor.

28 Ağustos 2026 Cuma hutbesi, sabırlı olmayı, kararlılıkla mücadele etmeyi ve tehlikelere karşı hazırlıklı bulunmayı öğütleyen Âl-i İmrân Suresi’nin 200’üncü ayetiyle sona erdi.28 Ağustos 2026 Cuma hutbesi, sabırlı olmayı, kararlılıkla mücadele etmeyi ve tehlikelere karşı hazırlıklı bulunmayı öğütleyen Âl-i İmrân Suresi’nin 200’üncü ayetiyle sona erdi.

HUTBE SABIR VE SEBAT AYETİYLE TAMAMLANDI

Diyanet, 28 Ağustos 2026 Cuma hutbesinin sonunda milletin birlik ve beraberliğinin kalıcı, devletin güçlü, ülkenin huzur ve esenlik içinde olması için dua etti. Bu toprakları vatan kılan şehitler ile hayatını kaybeden gaziler rahmetle anıldı.

Hutbenin tam metni, sabır, kararlılık ve uyanıklık çağrısı yapan şu ayet-i kerimeyle sona erdi:

"Ey iman edenler! Sabredin; düşman karşısında sebat gösterin; cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz."

28 Ağustos 2026 Diyanet Cuma hutbesi tam metni28 Ağustos 2026 Diyanet Cuma hutbesi tam metni

28 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ TAM METNİ

VATAN SEVGİSİ

Muhterem Müslümanlar!

Millet olarak, Malazgirt Zaferi'nin 955, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, yüce milletimizin vatanına, istiklal ve istikbaline olan bağlılığının en büyük nişanelerindendir. Aziz vatanımız; Malazgirt Destanıyla bizlere yurt olmuş, İstanbul'un fethiyle Anadolu'daki hâkimiyetimiz perçinlenmiş, Büyük Taarruz'la da düşmanlara geçit verilmeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Bir insan için, en kıymetli varlıklardan biri de üzerinde özgürce yaşadığı vatan toprağıdır. Vatanı korumak öyle kutsaldır ki onun uğruna canını verenler, şehadetle ödüllendirilmiştir. Çünkü vatanımız varsa devletimiz vardır, kimliğimiz vardır, onurumuz vardır. Vatanımız varsa yuvamız vardır, işimiz vardır, aşımız vardır. Vatanımız varsa huzurumuz vardır, güvenliğimiz vardır, geleceğimiz vardır.

Değerli Müslümanlar!

Vatan sevgisi medeniyetimizde imandan bir parça olarak görülmüştür. Vatan sevgisinden maksat ise; istiklalimizin sembolü bayrağımıza, kardeşliğimizin nişanesi ezanlarımıza, bizi millet kılan mukaddes değerlerimize sahip çıkmaktır. Vatanı sevmek; yeri geldiğinde "Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin" nebevi emrine gönülden bağlanmaktır. Vatanı sevmek, işimizi en doğru ve en güzel şekilde yapmak; dürüstlüğün ve adaletin hâkim olduğu bir toplum inşa etmektir.

Kıymetli Müminler!

Tarih boyunca gittiği her yere huzur ve barışı götürmüş bir milletin evlatları olarak, bizler biliyoruz ki; düşmanlarımız, vatanımıza göz dikmekten geri durmamışlardır. Zaman değişse, zulüm farklı kisvelere bürünse, fitne başka adlarla anılsa da, hak ile batılın mücadelesi son bulmamıştır. Ancak bizler inanıyoruz ki, "Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz" buyruğuna sarılırsak; vatanımıza, milletimize ve dirliğimize yönelik oyunlara karşı uyanık olursak, Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirecek, Hak galip gelecek, batıl yok olacaktır.

Aziz Müslümanlar!

Yüce Rabbimizden niyazımız; milletimizin birlik ve beraberliğini daim, devletimizi kaim, ülkemizi ilelebet huzur ve esenlik yurdu kılmasıdır. Cenabı-ı Hak, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimize ve ahirete göç eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin.

Hutbemizi, Âl-i İmrân suresinde yer alan bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: "Ey iman edenler! Sabredin; düşman karşısında sebat gösterin; cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz."

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