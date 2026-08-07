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7 Ağustos Cuma hutbesi yayımlandı: Diyanet’ten kardeşlik, birlik ve dayanışma çağrısı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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7 Ağustos Cuma hutbesi yayımlandı: Diyanet’ten kardeşlik, birlik ve dayanışma çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 7 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinde kardeşlik, birlik ve toplumsal dayanışma öne çıktı. Hutbede, savaşların ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Müslümanların ayrılıktan uzak durması, fitneye karşı ortak hareket etmesi ve milli-manevi değerler etrafında kenetlenmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye genelinde camilerde okunan 7 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesi "Kardeşlik" başlığıyla yayımlandı. Diyanet, hutbede İslam'ın huzur ve mutluluğu kardeşlik bağlarının güçlenmesiyle ilişkilendirdi. Savaşların farklı bölgelere yayıldığı ve İslam coğrafyasında çatışmaların sürdüğü bir döneme dikkat çekilen hutbede; birlik duygusunun korunması, toplumsal ayrışmaya karşı ortak hareket edilmesi ve Müslümanların birbirine kenetlenmesi mesajı verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 7 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinde kardeşlik ve birlik mesajı öne çıktı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 7 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinde kardeşlik ve birlik mesajı öne çıktı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

KARDEŞLİK HUZURUN TEMELİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Hutbenin ilk bölümünde İslam'ın temel hedeflerinden birinin insanın hem dünya hem de ahiret hayatında huzur ve mutluluğa ulaşması olduğu belirtildi. Bunun yolunun kardeşlikten, sevgi ve muhabbet bağlarının güçlendirilmesinden geçtiğine dikkat çekildi.

Hz. Muhammed'in (s.a.s) Müslümanların birbirini sevmesini imanla ilişkilendirdiği hatırlatılırken kardeşliğin yalnızca bireysel ilişkiler açısından değil, toplumsal huzurun korunması açısından da önem taşıdığı mesajı verildi.

Hutbede İslam’ın huzur ve mutluluğa giden yolu sevgi, muhabbet ve kardeşlik üzerinden tanımladığı belirtildi.Hutbede İslam’ın huzur ve mutluluğa giden yolu sevgi, muhabbet ve kardeşlik üzerinden tanımladığı belirtildi.

SAVAŞ VE GERİLİMLERE KARŞI BİRLİK VURGUSU

Diyanet'in hutbesinde dünya ve bölgedeki çatışmalara da yer verildi. Savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının sürdüğü bir dönemde Türkiye'nin geleceğinin kardeşlik bağlarının korunmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Farklılıkların ayrışma nedeni değil, ortak hayatın bir zenginliği olarak görülmesi gerektiğine işaret edilen hutbede; sevinçlerin, hüzünlerin ve duaların toplumu bir arada tutan unsurlar olduğu belirtildi.

Savaşların ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde toplumsal dayanışmanın korunması gerektiği vurgulandı.Savaşların ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde toplumsal dayanışmanın korunması gerektiği vurgulandı.

"HEP BİRLİKTE ALLAH'IN İPİNE SIMSIKI SARILIN"

Kardeşliğin korunması ve ayrılıkların önüne geçilmesi konusunda Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer verilen hutbede şu ilahi emir hatırlatıldı:

"Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın"

Hutbede bu ayet üzerinden dinî ve manevi değerlere bağlılığın toplumsal birlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Fitne ve ayrışmanın önüne geçebilmek için ortak değerler etrafında kenetlenme çağrısı yapıldı.

Müslümanlara ayrılık, fitne, kin ve hasetten uzak durma çağrısı yapıldı.Müslümanlara ayrılık, fitne, kin ve hasetten uzak durma çağrısı yapıldı.

PEYGAMBERİMİZDEN "KARDEŞ OLUN" ÇAĞRISI

Toplumsal ilişkilerde kin, haset ve küskünlükten uzak durulması gerektiği de hutbenin öne çıkan mesajları arasında yer aldı. Hz. Muhammed'in (s.a.s) şu hadisine yer verildi:

"Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun"

Hadis üzerinden Müslümanların birbirleriyle bağlarını koparmaması, karşılıklı sevgi ve dayanışmayı güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın” ayetiyle birlik mesajı güçlendirildi.“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın” ayetiyle birlik mesajı güçlendirildi.

MÜMİNLERİN ARASINI DÜZELTME SORUMLULUĞU

Hutbede kardeşlik hukukunun yalnızca anlaşmazlıklardan uzak durmakla sınırlı olmadığı, sorun yaşayan insanların arasını düzeltmenin de bir sorumluluk olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu ayet aktarıldı:

"Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız"

Diyanet, bu mesaj doğrultusunda birlik ve beraberliğin korunmasının hem toplumun huzuru hem de ülkenin dirliği açısından önemine dikkat çekti.

Peygamberimizin “Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun” çağrısı hutbenin temel mesajları arasında yer aldı.Peygamberimizin “Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun” çağrısı hutbenin temel mesajları arasında yer aldı.

AYRILIĞA KARŞI VAHDET ÇAĞRISI

Hutbede toplumsal ayrışmanın doğurabileceği sonuçlara dikkat çekilirken Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleri de hatırlatıldı:

"Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."

Bu çerçevede Müslümanlara fitne karşısında basiretle, ayrılığa karşı ise vahdet bilinciyle hareket etme çağrısı yapıldı. Kardeşliği zedeleyebilecek davranışlardan uzak durulması, insanların birbirinin yükünü hafifletmesi ve milli-manevi değerlerde buluşması gerektiği ifade edildi.

Milli ve manevi değerler etrafında kenetlenmenin toplumun huzuru ve ülkenin dirliği açısından önem taşıdığı ifade edildi.Milli ve manevi değerler etrafında kenetlenmenin toplumun huzuru ve ülkenin dirliği açısından önem taşıdığı ifade edildi.

ÇEKİŞMENİN SONUÇLARINA KARŞI SON UYARI

7 Ağustos 2026 tarihli Cuma hutbesinin sonunda birlik ve beraberliğin korunmasına ilişkin Kur'an-ı Kerim'den bir başka uyarıya yer verildi:

"Allah'a ve Resûlüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir."

Hutbe, Müslümanların kendi inanç ve medeniyet köklerine bağlı kalarak birbirlerine kenetlenmelerinin daha huzurlu bir geleceğin temelini oluşturacağı mesajıyla tamamlandı.

Hutbe, çekişme ve ayrılığın gücü zayıflatacağı, sabır ve birlik içinde hareket edilmesi gerektiği uyarısıyla tamamlandı.Hutbe, çekişme ve ayrılığın gücü zayıflatacağı, sabır ve birlik içinde hareket edilmesi gerektiği uyarısıyla tamamlandı.

7 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ TAM METNİ

KARDEŞLİK

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın temel hedefi, hem bu dünya hem de ebedi âlemde insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Huzur ve mutluluğu sağlamanın yolu ise; kardeş olmaktan, aramızdaki sevgi ve muhabbeti daha da güçlendirmekten geçmektedir. Öyle ki Rahmet Elçisi Peygamberimiz (s.a.s), birbirimizi sevmeyi iman etmenin bir gereği olarak ifade etmiştir.

Aziz Müminler!

Savaşların farklı bölgelere yayıldığı, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının hâkim olduğu, ülkemizin ateş çemberinin içine çekilmek istendiği bir dönemde; istikbalimiz, kardeşliğimize bağlıdır. Ecdadımızın canlarını feda ederek bizlere emanet ettiği cennet vatanımızda; sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, dualarımız, zenginlik olarak kabul ettiğimiz farklılıklarımız bizleri yekvücut kılacaktır.

Kıymetli Müslümanlar!

Dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimize göz diken, muhabbetimize kasteden, bizi birbirimize düşürmek isteyenler olacaktır. Şunu unutmayalım ki, sadece Müslümanların değil, mazlum durumda olan bütün insanların umudu olan bizler, gaflet içerisinde olmadığımız müddetçe düşmanlarımızın emelleri kursaklarında kalacaktır. Cenâb-ı Hakk'ın, "Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın" emri gereğince dinimize ve mukaddesatımıza bağlı kalırsak fitne ve fesat ateşi bizlere dokunamayacaktır. Rahmet Peygamberi (s.a.s)'in, "Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun" çağrısına kulak verirsek ayrılık ve gayrılık bu topraklarda kendine yer bulamayacaktır. "Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız" emr-i ilahisine göre davranırsak vatanımızın dirliğini ve ümmetin birliğini kimse bozamayacaktır.

Değerli Müminler!

Şunu hepimiz biliriz ki;

"Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."

Bugün bize düşen; fitneye karşı basiretle, ayrılığa karşı vahdet şuuru ile hareket etmek, birbirimizi koruyup gözetmektir. Kardeşliğimizi zedeleyebilecek her türlü şeyden uzak durmak, birbirimizin yükünü hafifletmektir. Milli ve manevi değerlerimiz etrafında buluşmak; birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu unutmamaktır.

Aziz Kardeşlerim!

Kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunduğumuzda, bir binanın tuğlaları gibi birbirimize sımsıkı kenetlendiğimizde yarınlarımız daha huzurlu olacaktır. Hutbemizi, Yüce Rabbimizin şu uyarısıyla bitiriyoruz: "Allah'a ve Resûlüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir."

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