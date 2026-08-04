Bolu’da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 12 yaşındaki Eslem Nida Akkuş, babasına pankart ve meşalelerle sürpriz yaptı. Kızının hafız olduğunu öğrenen Zafer Akkuş, gözyaşlarına hâkim olamayarak evladına sarıldı.

Bolu'da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 12 yaşındaki Eslem Nida Akkuş, sevincini babası Zafer Akkuş ile paylaşmak için unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Küçük kızın sokak ortasında gerçekleştirdiği pankartlı sürpriz, duygu dolu anlara sahne oldu.

"MÜJDE BABA, KIZIN HAFIZ OLDU"

Eslem Nida Akkuş, babasının oturduğu kafenin önüne elinde, "Müjde baba, duaların kabul oldu. Kızın hafız oldu." yazılı pankartla geldi. Meşaleler eşliğinde karşısına çıkan kızını gören Zafer Akkuş, büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Kızının hafızlık eğitimini tamamladığını öğrenen baba, gözyaşlarına hâkim olamadı. Yerinden hızla kalkan Akkuş, evladına sarılarak ellerinden öptü.

DUYGU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Baba ile kızının duygu yüklü buluşmasına çevredeki vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Eslem'in babasına yaptığı sürpriz ve yaşanan sevinç, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.