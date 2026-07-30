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2027 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı: Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı: Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

2027 yılı hac organizasyonu için kesin kayıt süreci başladı. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, işlemlerini 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek. Kayıt takvimi, pasaport şartı, ücret ödemesi ve dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntılar belli oldu.

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt süreci başladı. Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, işlemlerini 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, kayıt takviminin yanı sıra pasaport şartı, ödeme süreci ve kayıt yaptırmayan adayları ilgilendiren önemli uyarıları da kamuoyuyla paylaştı.

Kayıt işlemleri 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Kayıt işlemleri 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

2027 YILI HAC KESİN KAYIT SÜRECİ BAŞLADI

2027 yılında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için beklenen süreç başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşların işlemlerini 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Belirlenen süre içinde kaydını tamamlayan adaylar, tercih ettikleri organizasyon kapsamında hac hazırlık sürecine dahil olacak. Kayıt işlemleri yalnızca ilan edilen takvim içerisinde yapılabilecek.

E-DEVLET HAC KESİN KAYIT EKRANI

Kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden başladı. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden başladı. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 30 Temmuz 2026 saat 09.00'dan itibaren e-Devlet sistemine giriş yaparak "Hac İşlemleri" menüsü üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar;

  • Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu,
  • Acenta organizasyonunu

tercih ederek kayıtlarını tamamlayabilecek. Normal veya yakın mesafe konaklama tercihinde bulunan hacı adayları da yine aynı sistem üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Hac sağlık personeli başvuru tarihleriHac sağlık personeli başvuru tarihleri HAC SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU TARİHLERİ

Acenta tercihleri de e-Devlet üzerinden yapılabilecek. (Görsel: AA)Acenta tercihleri de e-Devlet üzerinden yapılabilecek. (Görsel: AA)

ACENTA TERCİHİ YAPANLARI İLGİLENDİREN DETAY

Diyanet organizasyonunu tercih eden ancak hac kurası sonucunda acenta organizasyonuna yerleştirilen vatandaşların işlemleri de e-Devlet üzerinden yürütülecek. İl müftülüklerinden yönlendirilen ve acenta organizasyonunu tercih eden adaylar ise kayıtlarını ilgili acentalar aracılığıyla tamamlayabilecek.

Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentaların listesine ise hac.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Hac ücreti peşin veya taksitli olarak ödenebilecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Hac ücreti peşin veya taksitli olarak ödenebilecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

HAC ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Kesin kayıt sırasında hac ücretinin tamamı yatırılabileceği gibi ödeme iki taksit halinde de yapılabilecek. Buna göre;

  • İlk etapta ücretin yüzde 40'ı peşin ödenecek.
  • Kalan iki taksit ise ilerleyen süreçte ilan edilecek tarihlerde yatırılabilecek.

Ödemeler;

  • T.C. Ziraat Bankası
  • Vakıflar Bankası
  • Albaraka Türk
  • Emlak Katılım Bankası
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası

şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Boş kontenjanlar için ikinci kayıt takvimi açıklandı. (Görsel: A Haber)Boş kontenjanlar için ikinci kayıt takvimi açıklandı. (Görsel: A Haber)

BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN İKİNCİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için yeni bir işlem dönemi başlayacak.

Bu kapsamda boş kontenjanların doldurulması, kura sırası esas alınarak 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT YAPTIRMAYANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Kesin kayıt hakkı elde etmesine rağmen belirlenen süre içerisinde kaydını yaptırmayan adaylara, belgelendirilebilir mücbir sebepler ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı bulunmadığı sürece ek kayıt hakkı verilmeyecek.

Aynı yıl içerisinde kesin kaydını yaptırmayan vatandaşlar ise sonraki yıllarda bu haklarını kullanamayacak.

Pasaportların 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Pasaportların 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

PASAPORT ŞARTI AÇIKLANDI

Hac yolculuğuna katılacak vatandaşların pasaportlarının geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar devam etmesi gerekiyor.

Pasaportunu yenileyecek adayların da il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvururken bu tarihi özellikle belirtmeleri isteniyor.

2027 HAC TAKVİMİ

Diyanet tarafından açıklanan takvime göre hac yolculuğu şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

Süreç
Tarih
Kesin kayıt
30 Temmuz - 18 Ağustos 2026
Boş kontenjan kayıtları
24 Ağustos - 1 Eylül 2026
Gidişler
17 Nisan - 11 Mayıs 2027
Dönüşler
20 Mayıs - 15 Haziran 2027

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