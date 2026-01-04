Burdur’da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi

Kapalı spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, sinevizyon gösterimi ile Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada, hafızları tebrik etti.Hafızların gösterdikleri gayreti tebrik eden Bilgihan, "Dünyanın pek çok coğrafyasında, pek çok mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizin büyük mücadelelerini tanıklık ediyoruz. Bütün bu mücadelelerde güçlü olmak, diri olmak, ayakta olmak için Kur'an'ın kelamından uzaklaşamamak, Kur'an'ı hayatımıza rehber olarak da hissetmek gerekiyor." dedi.Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, hafızların Burdur'un şeref tablosu olduğunu belirtti.Hafızlığın kolay olmadığını belirten Şahin, "600 sayfalık bir kitabı, zihninize ve gönlünüze nakşedeceksiniz. Kur'an'dan başka bir kitabın da böyle ezberlenmesi mümkün değil. Kur'an gibi ezberlenen başka bir kitap da yok. Bu şekilde ezberleniyor olması, onun mucizevi yönlerinden biridir." diye konuştu.İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de hafızları kutladı.Hatim tertibinin ardından protokol üyeleri tarafından hafızlara belge takdimi ve hocalarına hediye verilmesiyle program sona erdi.