Restore edilen tarihi Bakkalzade Mescidi ibadete açıldı

Fatih'te 2000'li yılların başında bir otoparktaki beton ve asfaltın altında olduğu keşfedilen Bakkalzade Mescidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakiflar Genel Müdürlüğü tarafından orjinaline uygun olarak restore edildi. Cuma namazının kılınması sonrası mescit törenle açıldı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Güner ve vatandaşlar katıldı. Restore edilen mescitte 200 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

1500'LÜ YILLARDAN KALDIĞI DÜŞÜNÜLEN BİR TARİHİ ESER

Hayırsever Hüdai Ersin, "Burası 2000'li yılların başında, buraya komşu olan bir hanımefendinin rüyasına girerek başlıyor. Hanımefendi rüyasında peygamber efendimizi görüyor. Onu burayla alakalı telkinlerde bulunuyor. O da bu olayın arkasından sonra oğluna burayla alakalı bir araştırma yapmasında ricada bulunuyor. Tabii oğlu ilk başta çok ciddiye almıyor bu durumu, ama sonra tekrardan bu rüyalar tekrar edince bu işin peşine düşmeye karar veriyor. Ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığı'na başvurularda bulunuyorlar ve bir şekilde, burası otopark halindeyken, buranın üzerine beton dökülmüş ve üstünde asfalt varken, bir şekilde Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aracılığıyla kazı izinleri alınıyor. Bu izinlerin ardından burada bir kazı çalışması başlıyor. Ardından şu gördüğünüz mezarın ilk duvarları çıkıyor" dedi.

RAHMETLİ DEDEMİZ ADINA İSTANBUL'UN BİR YERİNDE CAMİİ YAPMAK İSTİYORDUK

Ersin, "Kazmaya devam edince ortaya caminin beden duvarları çıkıyor. Aslında bunun altında 1500'lü yıllardan kaldığı düşünülen bir tarihi eser olduğu ortaya çıkmış oluyor. Ardından o genel mimarlık prosedürü var ve o prosedür işletilerek 10 yıl gibi bir sürede projeler tamamlanıyor. Daha sonra da bir vakıf aracılığıyla bize ulaşılıyor. Biz de rahmetli dedemiz adına İstanbul'un bir yerinde camii yapmak istiyorduk. Fatih sur içerisinde olması bizim içinde çok güzel oldu. Biz de elimizden geldiğince 2022 içinde işe başladık. Ardından 3 yıl gibi bir sürede tamamlamış olduk. Bugün açılışımızı gerçekleştirdik. 15 - 20 günden beri açık. Ama inşaat sürecimiz 2022 Mart ayında başladı, 2024 Nisan ayında bitirdik. İbadetimizin resmi olarak açılışını bugün gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.