07 Mart 2025, Cuma
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İstanbul'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 15:29
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İstanbul’daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

İstanbul'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti.

Vatandaşların doldurduğu Fatih Camisi'nde namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Eyüpsultan Camisi'ne de namaz kılmak için gelenler, cami içerisini, iç ve dış avluyu doldurdu.

Kılınan namazın ardından cemaat Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.

Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Camii'nde de yoğunluk oluştu.
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