İstanbul’da nefes kesen ay manzarası

İstanbul'da yarım ay, Sultanahmet Camii ile birlikte görüntülendi.

MANZARA YİNE NEFES KESTİ

Yarım ay; Sultanahmet Camii, Beyazıt Kulesi ve diğer tarihi yapılarla ile birlikte görüntülendi. Ortaya yine hayranlık uyandıran manzaralar çıktı.