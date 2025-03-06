06 Mart 2025, Perşembe
Haberler Din Haberleri İstanbul'da nefes kesen ay manzarası

İstanbul'da nefes kesen ay manzarası

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 10:59
ABONE OL
İstanbul’da nefes kesen ay manzarası

İstanbul'da yarım ay, Sultanahmet Camisi ile Beyazıt Camisi, Beyazıt Yangın Kulesi ve Nuruosmaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.

İstanbul'da yarım ay, Sultanahmet Camii ile birlikte görüntülendi.

MANZARA YİNE NEFES KESTİ

Yarım ay; Sultanahmet Camii, Beyazıt Kulesi ve diğer tarihi yapılarla ile birlikte görüntülendi. Ortaya yine hayranlık uyandıran manzaralar çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da nefes kesen ay manzarası İstanbul’da nefes kesen ay manzarası İstanbul’da nefes kesen ay manzarası
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör