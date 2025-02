Ayasofya Camii Ramazan ayı öncesi gül suyu ile yıkandı

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Ramazan ayı öncesinde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Caminin içi gül suyu ile yıkanırken, çalışmaların ilçede bulunan tüm camilerde Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.



"FATİH'TE TARİHİN HER DÖNEMİNDE RAMAZAN AYI BİR BAŞKA YAŞANMIŞTIR"



Çalışmaları yerinde inceleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bereket ve rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak üzereyiz. İslam Aleminde Ramazan bir başka yaşanır. Fatih ilçemizde Ramazan'ın yakıştığın en güzel ilçelerdendir. Tarihin her döneminde Ramazan ayı Fatih'te bir başka yaşanmıştır. İstanbul ve Türkiye'nin her yerinden diğer ülkelerden de gelen Müslümanların camilerimiz, mescitlerimizi geziyorlar. Bizde kurumlar olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fatihimizde selatin camilerimiz başta olmak üzere 560'a yakın camimiz var" dedi.



"RAMAZAN BEREKET VE YARDIMLAŞMA AYIDIR"



Ramazan ayının bereket ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Turan, "Bizde Fatih Belediyesi olarak bir usulü yerine getirmek açısından Ramazan öncesi bütün camilerimizde özel temizlikler yapıyoruz. Büyük selatin camilerimi gül suyu ve güzel kokularla şenlendiriyoruz. Bugünde temsil olarak Ayasofya Camiinde bunu yapıyoruz. Ramazan bereket ve yardımlaşma ayıdır. Aynı zamanda değerini bilme ayıdır" şeklinde konuştu.



"SOSYAL YARDIMLAR AÇISINDAN HUMMALI BİR ÇALIŞMA AŞAMASINDAYIZ"



Sosyal yardımlarla ilgili bilgi veren Başkan Turan, "Ramazan'a belediyeler olarak sadece biz değil aynı zamanda sosyal yardımlaşma açısından da ayı bir taraftan da hummalı bir şekilde sosyal yardımlar açısından hummalı bir çalışma aşamasındayız. Bu Ramazan ayının coğrafyamızda gelişen olayların bütün mazlum halkların Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da birçok ülkeden olan komşumuz Ukrayna'daki bütün olayların bu vesile ile sona ermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

