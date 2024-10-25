Rize’de restorasyonu tamamlanan tarihi cami yeniden ibadete açıldı

İlçeye bağlı Doğanay köyünde 1804 yılından yapıldığı tahmin edilen Merkez Camii'nin 2023 yılı Haziran ayında başlayan restorasyonu tamamlandı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmış restorasyon projesi kapsamında; Rize İl Özel İdaresi ekiplerince başlayan çalışmalar, 16 ay sonra sona erdi. Yığma taş ve ahşap malzemelerin ustalıkla birleştirilmesi ile 2 katlı olarak inşa edilen yapının alt katı medrese olarak kullanırken, üst katındaki çalışmalar çivi kullanılmadan bitirildi. 2010 yılında 'kültür varlığı' olarak tescillenerek koruma altına alınan cami, aslına uygun yenilerek tekrar ibadete açıldı.

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